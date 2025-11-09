吳亦凡入獄4年驚爆「絕食身亡」！北京官方尚未回應

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國男星吳亦凡2021年因涉嫌性侵多名女子遭逮捕，最終被法院判刑13年入獄，震撼兩岸娛樂圈。近日，網路上卻突然流出一則驚人消息，有網友聲稱吳亦凡「在獄中因長期拒絕進食導致身亡」，消息一出瞬間登上微博熱搜，引發外界熱議。不過截至目前，北京朝陽區公安局尚未回應，消息真實性仍待確認。

網路上卻突然流出一則驚人消息，有網友聲稱吳亦凡「在獄中因長期拒絕進食導致身亡」，消息一出瞬間登上微博熱搜，引發外界熱議。（圖／翻攝吳亦凡微博）

傳言指出，吳亦凡在獄中因長期拒絕進食，導致身體狀況每況愈下，最終不幸離世。消息曝光後，不少網友上網搜尋發現，微博上並無相關內容，懷疑是營銷號為博取流量散播的不實消息。

吳亦凡於2021年被揭發涉嫌性侵3名醉酒女子，最終被判處13年有期徒刑，刑滿後將被遣返加拿大。吳亦凡服刑期間，母親與表妹也接連因涉嫌洗錢與逃稅遭到調查，消息傳出後，外界推測他在獄中已無親屬探視。

