吳亦凡再登熱搜！傳獄中死亡又涉逃稅3億 官方尚未回應

中國男星吳亦凡2021年因涉嫌性侵3名醉酒女子遭判刑13年，近日網路上卻流傳著他因在獄中長期不進食導致身體衰弱不幸身亡，不過消息皆尚未被證實，緊接著吳亦凡又被爆出涉嫌逃漏稅人民幣3億元（約新台幣13.5億元），且疑似已前往北京朝陽看守所配合調查，但目前官方尚未回應任何傳言。

吳亦凡接連被爆出在獄中死亡、涉嫌逃漏稅人民幣3億元（約新台幣13.5億元），但目前並未獲得任何證實。（圖／翻攝吳亦凡微博）

吳亦凡2021年因網紅都美竹爆料涉性侵未成年少女，引發全國關注。經北京朝陽法院審理後，以強姦罪與聚眾淫亂罪判處有期徒刑13年並驅逐出境後，吳亦凡於2021年7月31日正式入獄服刑。據陸媒報導，他在獄中生活極為低調，多從事勞務工作、閱讀及固定作息，幾乎與外界隔絕，通信與探視皆受嚴格限制，僅有官方核准律師能接觸。

近日再度爆出逃稅傳聞，多位中國律師與娛樂博主聲稱，吳亦凡服刑期間被查出涉嫌逃漏稅高達3億元人民幣。若調查屬實，恐面臨追加刑期或鉅額罰款。消息曝光後隨即引起網路熱議。

不過截至目前有關於「獄中死亡」、「逃漏稅」等相關傳言，北京朝陽公安與官方媒體皆未出面回應，微博搜尋相關關鍵字亦未見官方通報，多家陸媒呼籲民眾勿散播未經證實的謠言，以免觸法。

