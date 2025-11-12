吳亦凡可以出獄時間點曝光！更生將面臨超慘酷刑 加拿大二次懲罰等著他

娛樂中心／台北報導

吳亦凡出獄後回加拿大，恐面臨更慘的刑責。（圖／翻攝自微博）

韓團EXO前成員、現年35歲的吳亦凡，2022年因性侵、聚眾淫亂等罪名遭中國法院重判13年有期徒刑，期滿後將被驅逐出境返回加拿大。近期他又被爆出在監中疑似因長期絕食暴斃，不過至今中國官方尚未證實消息。然而即便他未身亡、順利服刑期滿出獄，也恐在回到加拿大後面臨更慘重的「二次懲罰」。

根據外媒報導，加拿大對性侵犯者採取極為嚴格的法律制度，不僅「沒有追訴期」，即便多年後仍可被起訴，若受害人如都美竹等人選擇報案，吳亦凡仍可能再度被審判入獄。更令人震驚的是，加拿大部分省份允許對重度性侵犯施以「化學去勢」（Chemical Castration），作為假釋或治療的一部分。

據《每日郵報》報導，接受過「化學閹割」的受刑人透露，該治療需每3個月注射一次抑制性荷爾蒙的針劑，施打過程極為疼痛，副作用包括失眠、憂鬱、情緒崩潰與身體功能退化。雖然理論上能抑制性衝動，但對受刑者而言形同「生不如死」。

