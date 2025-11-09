吳亦凡性侵被關 爆拒進食死在獄中 官方0回應

前EXO成員、中國男星吳亦凡（Kris）。（圖／翻攝自微博）





前EXO成員、中國男星吳亦凡（Kris）在2021年因性侵案遭判刑13年入獄服刑，近日中國社群平台卻傳出吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議，不過大部分人認為其為假消息。

吳亦凡入獄4年時間，近日再度登上輿論焦點，據悉是由有明中國娛樂搏主爆料指出吳亦凡因「長期拒絕進食」，身體衰弱後不治身亡，消息立刻登上微博熱搜。

事實上，入獄服刑人員如由健康、死亡狀況，都需要由監獄管理部門或司法機關通報，而面對吳亦凡爆出離世一事，北京朝陽區公安局則並沒有回應，目前也並未有相關文件證實離世一事，因此大多數人認為只是博眼球的假新聞。

吳亦凡2021年被女網紅爆出涉嫌性侵事件，引發全國關注，最終法院判決他性侵3名醉酒女子，並舉辦多人性派對，2022年11月判處13年有期徒刑，期滿後將驅逐出境，吳亦凡提出上訴但遭駁回。

