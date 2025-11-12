吳亦凡死訊掀陰謀論 刻意放消息掩蓋于朦朧案

吳亦凡死訊遭瘋傳，有人猜測疑似為掩蓋于朦朧虐死案件。（圖／翻攝自吳亦凡、于朦朧工作室微博）





韓團EXO前成員吳亦凡因性侵案遭判13年，未料近期傳出在獄中身亡的消息，死因眾說紛紜，包含「獄中暴力衝突」、「長期絕食」等，不過北京官方至今仍未正面說明，掀起全球網友熱議，不過現在有人認為，吳亦凡的死訊疑似被用來模糊輿論焦點。

吳亦凡入獄4年，近日被一名中國娛樂博主爆料，他因長期拒絕進食導致身體衰弱，最後不治身亡，沒想到還有一位自稱是吳亦凡「獄友」指出，他因未能滿足特定人士的需求遭到殺害，不過截至目前為止，沒有官方說法及相關文件證實。

廣告 廣告

對此，有網友認為吳亦凡死訊遭瘋傳的時機點可疑，質疑是被用來掩蓋于朦朧身亡案而刻意放出，「故意放出來帶風向的」、「在轉移大家焦點」，還有人直言很大機率就是故意要蓋于朦朧的案子，不過吳亦凡知道太多中國大陸娛樂圈黑幕，恐怕也很難被放出來。



【更多東森娛樂報導】

●簡廷芮「曖昧對話被發現」 小開老公力挺有隱情

●吳亦凡驚傳獄中身亡！ 獄友再揭「真正死因」

●趙薇遭爆胃癌離世 本人親曬近照反擊

