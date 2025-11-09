吳亦凡死訊被瘋傳！入獄4年才爆「逃稅13億」添新罪 律師洩他狀況

娛樂中心／綜合報導

吳亦凡入獄四年被瘋傳死訊。（圖／翻攝自艾瑪醬微博）

加拿大籍男星吳亦凡在2021年捲入性侵疑雲，最終被法院判處13年有期徒刑，並且在服刑完畢後要驅逐出境，然而，入獄服刑4年的吳亦凡卻傳出因為「絕食身亡」，不過此消息目前仍未獲官方證實，而他今年才被爆出涉嫌逃漏稅3億人民幣，據悉又被移送至北京朝陽看守所。

近來微博瘋傳吳亦凡死訊，不過中國警方皆未出面回應，而今年4月才有自稱律師的網友出面爆料吳亦凡近況，指出他又被發現一項新罪，涉嫌逃稅人民幣3億元（約新台幣13億元），此外也曝光吳亦凡在獄中的生活，提到他當上「頭板」，表示待遇還不錯。

廣告 廣告

事實上，吳亦凡曾是韓團EXO成員之一，後續回到中國發展演藝事業，自從捲入性侵事件之後，便讓他的演藝生涯跌落谷底，沒想到入獄服刑4年卻爆死訊，讓網友相當震驚，有人指出這已經是吳亦凡第三次被傳死訊，而且本月吳亦凡生日時，還有詐騙集團利用他的名義發送簡訊，以此欺騙網友。

吳亦凡本月生日還有詐騙集團用他名義欺騙網友。（圖／翻攝自小紅書）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

美女歌手穿網襪登台開唱...慘被歌迷「手伸裙底摸臀」惡行全被拍

F4合體開唱獨缺他！朱孝天不藏了 宣布新身分：結束一些不好的事

拒跟徐若瑄演床戲！黃立成鬆吐真實主因 自此15年沒戲約找上門

妻肝硬化病危！52歲男星鏡頭前「痛哭求醫藥費」：2天內要手術

