吳亦凡爆撞見「大咖被虐殺」遭滅口！死在獄中「屍體祕密處理」全外流
娛樂中心／綜合報導
前韓團 EXO 前成員吳亦凡（Kris Wu）昔日人氣爆棚，卻在 2021 年因性侵案件遭重判 13年，目前正在服刑中。沒想到事隔4年，網路突然瘋傳他「疑似在監獄身亡」，相關說法迅速引起熱議，不過截至目前，中國官方仍未做出任何回應。就有網友指出吳亦凡可能與他當年被列入喬任梁名單有關，懷疑他掌握太多內情，遭到中國官方滅口。
有網友指出吳亦凡可能與他當年被列入喬任梁名單有關。（圖／翻攝自＠微博）
吳亦凡因性侵案落網後，一直在外界關注之下服刑，近日卻突然登上網路熱搜，原因竟是有人爆料他在 35 歲生日之前，已在獄中過世。近期中國多個娛樂營銷號與海外論壇都聲稱，吳亦凡目前在北京或河北的某處指定監獄服刑，但近期連環流出傳聞稱，他因「長期拒絕進食」導致身體嚴重衰弱，於 11 月初不治身亡，遺體甚至被低調處理。雖然吳亦凡「死訊」來源不明，但消息仍在中國與海外華人圈擴散，相關單位包括北京朝陽公安與司法部門目前均未發聲。官方與主流媒體則強調，網友不應散播未經查證的內容，提醒散布謠言可能觸法。值得注意的是，吳亦凡的生日落在本月6日，部分死忠粉絲仍在社群替他慶生，也引發其他網友質疑，「怎麼還有人支持強姦犯」。
喬任梁出事當晚，被爆有多名知名藝人現身。（圖／翻攝自＠微博）
另一方面，男星于朦朧墜樓身亡後，案件疑點頻出，也讓外界重新討論起早年男星喬任梁死亡的各種不解之處，網路上始終流傳「虐殺現場大咖名單」，名單上甚至包括近日被爆料「獄中死亡」的吳亦凡。有網友聲稱，喬任梁出事當晚，有多名知名藝人現身，包括林更新、趙薇、王曉明、何炅、那英、吳亦凡等人。傳聞指出，多數藝人到場時並不知實際聚會目的，抵達後才發現牽涉喬任梁被虐殺的事件；據稱當時王思聰的行為過於血腥，被現場藝人阻止，但因其背景勢力龐大，眾人不敢離開，只能被迫目睹整個過程。
也因此，有人推測吳亦凡近日被傳「獄中身亡」，可能與他當年被列入喬任梁名單有關，懷疑他掌握太多內情，因此遭陷害入獄，如今又因于朦朧事件牽動高層與娛樂圈黑幕，而被「滅口」。不過這些說法完全缺乏證據，如今吳亦凡是否真的在獄中死亡仍無官方證實，許多網友也認為這只是網路謠言，認定他目前仍在監獄服刑。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：吳亦凡爆撞見「大咖虐殺酷刑畫面」遭滅口！屍體祕密處理「死在獄中」內幕全外流
