吳亦凡狂傳死訊 爆沒滿足特定人士遇害 警方罕回應
前韓團EXO成員、加拿大籍男星吳亦凡2021年因強姦、聚眾淫亂罪入獄，如今卻爆出「絕食身亡」以及「遭性侵冤死」等傳聞，對此，江蘇警方於本月11日發文，對於吳亦凡的照片表明是PS照，讓民眾不要誤傳。
吳亦凡近日先傳出絕食身亡，隨後又有人指出其遭受獄中暴力，除了被獄中有權勢之人看上，但卻沒有滿足這些特定人士需求，因此遭到殺害，不過此類爆料都未被證實。
但對於瘋傳「吳亦凡穿囚服被盤查」的照片，雖然臉上被打馬賽克，但網友明確指出對方就是吳亦凡，讓照片也飆上熱搜熱議，江蘇警方於11日發文，「網傳『吳亦凡最新照片』為加工假圖，請大家不要誤傳。」
