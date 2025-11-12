吳亦凡獄中傳「絕食身亡」？監獄裡最不待見的性侵犯，他會遭遇什麼？
娛樂中心／綜合報導
近日，大陸網路瘋傳「吳亦凡獄中絕食身亡」的消息，在微博、抖音迅速發酵。這位曾紅遍兩岸三地的男星，因性侵案入獄後，行蹤成為外界關注焦點，如今又被爆料「絕食致死」，消息真假難辨，但輿論焦點卻轉向另一個敏感問題：在監獄裡，最不被待見的性侵犯，吳亦凡到底會過得怎樣？
「頂流」崩塌：從萬人迷到階下囚
回顧吳亦凡的星途，曾是娛樂圈「頂流中的頂流」，高顏值、舞台魅力、影視資源與代言邀約不斷。直到2021年，被都美竹的一篇長文揭開私生活黑幕，那一刻，他的偶像形象徹底崩壞。警方隨後查出多起涉及未成年少女的案件，甚至傳出「選妃宴」醜聞，他與團隊以灌酒哄騙方式引誘女性，事後撇清責任，行徑令人髮指。
同年7月31日，北京警方宣布刑拘吳亦凡。法院最終以「性侵罪」判處11年6個月，「聚眾淫亂罪」1年6個月，合併執行13年有期徒刑，刑滿後驅逐出境。自此，他從舞台中央的焦點人物，變成監獄裡的囚徒。
精神潰散、身形消瘦：吳亦凡獄中近況曝光
自服刑以來，外界偶有「獄友爆料」流出。據稱吳亦凡身體急速衰退、氣色極差，甚至被拍到穿囚服前往醫院，臉色蒼白、神情恍惚。更令人揪心的，是他的精神狀態：傳聞他常夜裡啜泣、自語，長期封閉的監禁環境讓他焦慮失眠。狹小牢房中僅有床鋪與馬桶，昏黃燈光下的孤獨與悔恨，日復一日啃蝕著他曾經驕傲的靈魂。
為何性侵犯在監獄最受排斥？
監獄裡的犯人種類繁多，從詐欺到搶劫皆有，但唯獨「性侵犯」最讓人不齒。其他罪犯或為了金錢、權力鋌而走險，尚有可解釋的動機；而性侵罪，被視為「侵犯最弱者尊嚴」的行為，是在道德上最難被原諒的。許多受刑人有家庭、妻兒，他們對女性的保護意識極強，因而對強暴犯深惡痛絕。
尤其像吳亦凡這樣，本可憑名氣、財力輕易得到一切，卻選擇踐踏他人尊嚴，在其他囚犯眼中更是可恥至極。這讓他在監獄裡幾乎不可能獲得尊重，地位甚至比偷竊犯、殺人犯還低。
監獄規範嚴格，「報復」並非想像中的戲碼
雖然網路上流傳不少「性侵犯在獄中被報復」的傳聞，但實際上，現代監獄管理極為嚴密。任何私下動手或結黨欺凌的行為，都可能被懲處或延刑。多數囚犯選擇「多一事不如少一事」，為了爭取減刑而避免惹麻煩。因此，外界想像的「正義制裁」畫面，其實很難在現實中出現。
不過，孤立與冷漠卻是最殘酷的懲罰。性侵犯常被分配到邊緣工區或單人監舍，沒人與他交談、沒人願意同桌用餐。那種被整個空間排斥的無形壓力，往往比身體痛苦更折磨人。
金錢與階級：吳亦凡的「特權牢生活」
值得注意的是，吳亦凡雖被定罪，但仍擁有可觀財產。在中國監獄中，囚犯可透過花錢購買額外物資，如香菸、零食或特製用品。若他仍有財力，能藉此換取較為舒適的生活條件。對其他獄友而言，只要他願意「付出代價」，也許能在表面上維持一種「和平共存」。這或許是他在牢中少數的生存籌碼。
未來的吳亦凡：失去舞台、只剩現實
若刑期照判執行，吳亦凡出獄時將45歲。屆時青春不再、名聲全毀，母親白髮蒼蒼，昔日好友各自成家，留下他的只有沉默。也許他會選擇回加拿大，過一種被遺忘、平凡的生活。那位曾站在鎂光燈中央、擁有千萬粉絲的男神，終究還是得在無聲歲月中，慢慢學會面對自己犯下的一切。
總結：
吳亦凡的獄中生活或許沒有外界想像的血腥與暴力，但「孤立、羞辱、悔恨」這三種無形的煎熬，足以讓他在漫長的13年間，一點一滴消磨掉從前的光環。真正的懲罰，不是被打罵，而是永遠無法再回到那個曾被萬人仰望的世界。
