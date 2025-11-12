吳亦凡獄中身亡真相！都美竹親揭他惡行酸「吳籤」 驚人現況曝光
韓團EXO前成員、轉戰中國發展的男星吳亦凡，2021年遭網紅都美竹毀滅式爆料後鋃鐺入獄；近日傳吳亦凡已經在北京監獄內死亡，自稱獄友的網友稱「有傳聞說他被輪姦，滿足不了當地大哥就被殺」，然而，北京官方與司法單位始終噤聲。當初揭露吳亦凡犯行的「都美竹」近況曝光，微博現在漲至363萬粉絲追蹤，近期錄製網路節目，大談吳亦凡從「頂流明星」墮落到階下囚的過程。
都美竹在Youtube頻道《嫂嫂請進SisTellMe》節目提及，事發時自己17歲，吳亦凡的經紀人找上她稱要找MV女主角，因為疫情以及自己要考大學，直到2020年才「面試」。她遭灌醉後無意間與吳亦凡發生關係，迫於無奈交往，後發現吳亦凡劈腿，包含她的同學、好友、室友都受害。
都美竹在2021年出面控訴吳亦凡私生活混亂，當時大酸吳亦凡「吳籤」，形容吳亦凡的生殖器大小；她也控訴吳亦凡生活混亂，腳踏多條船，喜歡設酒桌選妃、下藥性侵等惡行。
吳亦凡當時否認不法行為，仍遭警方刑事拘留調查，從此消失於螢光幕前，更遭重判13年入獄；近日卻驚傳消息，指他已經在北京監獄內死亡，除「暴力事件」滿足不了當地大哥被殺的說法外，有網友也爆料吳亦凡長期絕食導致身體虛弱死亡；另有版本稱他因「拒絕某權貴人物潛規則」而遭「消失」。
《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。
