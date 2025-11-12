吳亦凡獄中身亡？多版本死因瘋傳 都美竹「當年送他淪階下囚」現況曝！節目再揭往事
韓團EXO前成員吳亦凡自4年前（2021）遭網紅都美竹爆料後入獄，至今已服刑近4年。近日網路瘋傳他在北京監獄內死亡，甚至出現「暴力事件」與「絕食身亡」等多種版本，但截至目前，北京官方與司法單位均未作出任何回應，消息真實性仍待查證。而當初揭露吳亦凡性侵事件的都美竹近況也曝光，她也在近日於節目上大談有關吳的往事。
吳亦凡死亡傳聞 北京監獄消息未證實
網路上流傳自稱獄友的爆料，指吳亦凡在獄中遭遇暴力、被輪姦事件，甚至因「滿足不了當地大哥」慘遭殺害；另有說法稱他長期拒絕進食導致身體虛弱死亡，還有版本指出他因拒絕某權貴人物的「潛規則」而遭「消失」。由於官方始終噤聲，相關傳聞持續在社群平台延燒。
吳亦凡2021年因涉嫌性侵與聚眾淫亂遭判刑13年，並附加驅逐出境。自入獄後幾乎完全消失於螢光幕前，僅偶有零星消息流出，如今再度傳出死亡傳聞，引發外界高度關注。
都美竹再談往事 粉絲數突破363萬
當初揭露吳亦凡私生活的網紅都美竹，近期在Youtube節目《嫂嫂請進SisTellMe》中回顧事件。她提到，自己17歲時被吳亦凡經紀人以「MV女主角」為由找上，後來在酒局中遭灌醉並發生關係。隨後她發現吳亦凡劈腿，甚至涉及多名女性，包括同學、好友與室友。
都美竹在2021年公開指控吳亦凡「酒桌選妃」「下藥性侵」等行為，並以「吳籤」一詞嘲諷他生殖器大小。事件爆發後，她的微博粉絲數快速攀升，目前已突破363萬，並持續透過節目分享吳亦凡從「頂流明星」到「階下囚」的過程。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
