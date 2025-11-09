吳亦凡現「喬任梁被虐殺名單」！遭網路瘋傳在獄中被滅口 引爆網路輿論

記者林宜君／台北報導

自中國男星于朦朧墜樓離世後，多項疑點讓大眾認為案件並不單純，進而翻出當年中國男星喬任梁離世的各種疑點，雖然官方說法為「長期憂鬱症輕生」，但隨著網路流言不斷，「虐殺現場大咖名單」遭網路流傳，而名單上竟也有近日遭瘋傳已在獄中離世的大陸男星吳亦凡。

網友爆料喬任梁被虐殺當晚在場人員，居然出現多名大咖藝人。（圖／翻攝自新聞看點YT）

喬任梁當年死亡，中國網友也一致認為內情並不單純。（圖／翻攝自微博）

網友爆料喬任梁被虐殺當晚在場人員，居然出現多名大咖藝人，而名單上出現林更新、趙薇、王曉明、何炅、那英、吳亦凡等人的名字，據傳，在場藝人大多不知情當天聚會內容，到現場才發現是與虐殺喬任梁有關，在殺害過程中因王思聰手法過於血腥殘忍，遭當場藝人制止，卻因王思聰的背後勢力而不敢離開，才留在現場看完這場「血腥秀」。

廣告 廣告

網友猜測，吳亦凡近日被瘋傳在獄中身亡，或許是因為當年知道太多內幕遭陷害入獄進而慘遭滅口。（圖／翻攝自＠張飛飛66微博）

有網友猜測，吳亦凡近日被瘋傳在獄中身亡，或許是因為當年吳亦凡也出現在喬任梁被虐殺的名單上，因知道太多內幕遭陷害入獄，而現今因于朦朧意外慘死，牽扯出許多政府高層與內娛黑幕，當年在名單上的吳亦凡才遭滅口。但，吳亦凡是否真的在獄中離世還有待查證。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

金馬影展陷輿論風暴！于朦朧追思名單突被刪 粉絲怒喊「拒看金馬！」

天娛黑幕再起？黃明志涉毒案疑被設局 背後勢力傳為掩蓋于朦朧命案！

于朦朧案延燒！郭俊辰現身機場遭疑是替身 網友比對臉型、耳朵全不同

于朦朧命案再掀黑幕！三名見證女子神秘失蹤 疑遭警逮後離奇滅口

