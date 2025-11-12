吳亦凡真正死因疑曝光！中國官方擺這態度 獄友一番話讓死訊成謎

娛樂中心／綜合報導

吳亦凡因涉嫌性侵，遭北京警方刑事拘留。（圖／翻攝自吳亦凡工作室微博）

南韓男團 EXO 前成員、曾在中國演藝圈發展的歌手兼演員 吳亦凡，2022 年因性侵等罪名遭判 13 年徒刑，目前正在中國服刑中。不過近日網路上突然瘋傳他「在監獄中身亡」的消息，引發全球網友熱議與震驚，相關詞條更一度登上社群熱門搜尋，但中國官方至今仍未做出任何證實或回應，令外界更加關注這起傳聞的真相。

有自稱是吳亦凡獄友的人爆料，「係真，我係佢獄友同一間監獄」。（圖／網友授權，未經同意請勿轉載）

目前「吳亦凡獄中身亡」的說法，無官至今仍未出面說明。（圖／翻攝自＠張飛飛66微博）

據了解，這起傳言最早出現在境外社群平台上，有網友直言：「吳亦凡 RIP，他還是被中國弄死了。」甚至有自稱「獄友」的帳號發文爆料，聲稱兩人曾在同一所監獄服刑，暗示吳亦凡確實在獄中去世。然而該帳號的真實性與可信度皆無法查證，也未有官方或家屬出面證實。

部分網友懷疑，這起「死亡傳聞」可能是與近期演員于朦朧相關事件的輿論連動，甚至有人推測消息被刻意放上外網「引流」，強調中國內部網路完全沒有相關討論。也有評論指出，吳亦凡自2021年被捕後即被嚴格控管，外界難以取得他在獄中的最新狀況，因此謠言真假更難釐清。

根據判決內容，吳亦凡須在中國服滿刑期後遣返回加拿大。然而目前無論是官方、律師或家屬皆未發表任何聲明。由於消息來源模糊、內容矛盾，吳亦凡「死因成謎」的傳聞仍未獲得任何實質證據支持，外界也呼籲應以官方資訊為準，避免以訛傳訛。

