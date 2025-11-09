吳亦凡被關4年爆「獄中身亡」！傳拒絕進食健康狀況急速下滑

（記者洪承恩／綜合報導）前EXO成員吳亦凡因性侵案於2021年被判刑13年入獄，近日卻在大陸網路上瘋傳「疑似在獄中死亡」的消息，稱他因長期拒絕進食導致身體惡化不治。然而，目前官方並未發布任何說明，在微博上也找不到相關討論，主流媒體更提醒民眾不要散播未經查證的內容，整起風波可信度仍相當存疑。

綜合陸媒報導，吳亦凡先前因捲入性侵與多人性派對案，經法院審理後以強姦罪與聚眾淫亂罪合併判刑13年，刑滿後並將被驅逐出境。入獄後，他的相關動態被高度管控，他母親與表親也因涉及逃稅與資金問題受到調查，使他的境況備受關注。

圖／吳亦凡傳獄中身亡，目前北京尚未回應。（翻攝吳亦凡IG）

近來有娛樂博主稱吳亦凡在監獄中「長期拒絕進食」，因此健康急速下滑最終死亡，甚至一度登上微博熱門話題。但當網友實際搜尋時，卻發現相關內容很快被清空或根本不存在，引發外界質疑該傳聞可能是「營銷號造假」或刻意帶風向。

圖／吳亦凡傳獄中身亡，目前北京尚未回應。（翻攝吳亦凡IG）

也有自稱律師的人曾透露，吳亦凡在看守所期間生活待遇不差，不但沒有營養不良，甚至因餐食比他人更好而增重數公斤，這與「拒食」說法相互矛盾。該說法雖未獲官方證實，但更凸顯目前外界對消息真偽難以查證的困境。

目前北京相關單位尚未回應此事，官方與媒體一致呼籲大眾理性看待網路資訊，不要轉傳未經證實的爆料，以免觸犯散播謠言相關法律。吳亦凡目前實際狀況仍以官方後續說明為準。

