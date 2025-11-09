吳亦凡遭爆獄中身亡！「拒絕進食」衝微博熱搜 官方態度曝光

【緯來新聞網】韓團EXO前中國成員吳亦凡目前仍因性侵案服刑中，近期卻因「死訊傳聞」再度成為網路熱議人物。有消息指出他在監所中病逝，但實際查證後，微博並無任何相關資訊，可信度仍待觀察。

吳亦凡遭爆獄中身亡。（圖／翻攝微博）

關於「吳亦凡在獄中身亡」消息近期在微博流傳，內容指出因吳亦凡在獄中「長期不進食」，造成身體狀況惡化，最終傳出過世的說法。不過，這些消息尚未經過官方證實，相關詞條在微博上也未有明顯熱搜紀錄，疑似為營銷帳號散布的內容。



吳亦凡於2021年因涉及性侵案件被判刑13年，案情指出他誘騙多名女性飲酒後進行不當行為，並參與群體性派對。事發後案件震驚全國，他也因此入監服刑。



入獄後，吳亦凡生活狀況並未對外公開，僅有少數消息透露其母親與表親因牽涉洗錢與逃漏稅遭到中國當局調查，母親更一度遭到羈押，探視權限亦受到限制。對此，北京公安局尚未作出迴應，不過官方和主流媒體則強調「切勿散播未經證實的消息」，強調散布謠言恐觸法。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

彭小刀為世壯運訓練慘撕裂傷 賽前3天鬆弛忍痛退出落淚

任嘉倫中毒智力退化剩8歲 爬上譚松韻床喊「姐姐」