吳亦凡驚傳獄中身亡！台商群組爆「家人失聯」網揭疑點

吳亦凡入獄至今已滿4年，近日卻傳出他在獄中離世的消息。（圖／翻攝自宛宛KW微博）





加拿大籍中國歌手吳亦凡因性侵案被判入獄13年，近日卻傳出在獄中身亡，死因疑似與「獄中暴力衝突」或「長期絕食」有關。雖然官方尚未證實，但消息一出後，立即引發外界關注。如今，又有消息指出，台商群組中有人曾與吳亦凡家人保持聯繫，近日卻發現家人失去聯絡，再度引起討論。

回顧案件經過，吳亦凡在2021年被網紅都美竹爆料，捲入性侵風波，隨後北京市朝陽區人民法院以強姦罪及聚眾淫亂罪逮捕他。案件爆發後，他在中國娛樂圈遭到封殺，演藝事業全面停擺。2022年11月，一審判決他有期徒刑13年，並附加驅逐出境；2023年11月二審維持原判。入獄至今已滿4年，但近日卻傳出他在獄中離世的消息，令外界震驚。

廣告 廣告

據了解，一名自稱是吳亦凡獄友的網友在網路上爆料，稱幾天前曾看見獄警行為異常，隨後就傳出吳亦凡突然死亡的消息。此外，也有傳聞指出，吳亦凡可能因「未能滿足特定人士的需求」遭到殺害，甚至有中國娛樂博主透露，吳亦凡因「長期拒絕進食」，身體衰弱後不治身亡。相關消息瞬間登上微博熱搜，掀起網路熱議。

不過，截至目前，北京朝陽區公安局並未對此事發表任何回應，也沒有任何官方文件證實他已離世。儘管如此，仍有台商群組爆料稱，原本有人與吳亦凡家人保持聯繫，但近期卻突然失聯，讓事件更加撲朔迷離。

不過，也有網友指出，吳亦凡是加拿大籍人士，父母早年離異，母親長期居住加拿大，與父親關係疏遠，因此「家人失聯」的說法存在疑點。種種消息來源互相矛盾，也讓這起事件的真實性難以確認。

另外，網路上曾流傳吳亦凡在獄中被獄卒調查的照片，畫面中他身穿藍色獄服，但臉部被打上馬賽克。對此，江蘇警方昨（11）日緊急闢謠，表示：「網傳『吳亦凡最新照片』為加工假圖，請大家不要誤傳。」

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●吳亦凡爆死獄中 「網曝2細節」 恐因喬任梁被滅口

●簡廷芮「曖昧對話被發現」 小開老公力挺有隱情

●吳亦凡驚傳獄中身亡！ 獄友再揭「真正死因」

