吳亦凡「無法滿足獄中大哥」遭殺？傳江蘇警方回應 網看全傻眼
大陸藝人吳亦凡2022 年因性侵等罪名，遭判13年有期徒刑，目前入獄服刑4年，日前傳出他「長期拒絕進食」，疑似死在監獄，如今又爆出無法滿足獄中大哥「需求」遭殺，即便傳聞眾說紛紜，官方依舊保持沉默，沒想到昨(11日)傳出警方做出回應，事實上卻是烏龍一場。
吳亦凡是否慘死在監獄，甚至成為獄中大哥的「玩物」，成為近來焦點話題，由於官方始終未出面澄清，不免讓外界覺得事有蹊蹺，如今有張疑似吳亦凡在獄中接受調查的照片，在網路上被瘋傳，照片中他身穿藍色囚服，坐在板凳上接受盤問，不過臉部被打上馬賽克，真實性仍有待確認。
有網友指出江蘇警方似乎難擋輿論，昨(11日)終於在微博闢謠：「網傳『吳亦凡最新照片』為加工假圖，請大家不要誤傳」，經過調查後，原來是P圖者將新聞報導的照片經過修改，再把受刑人換成吳亦凡的臉，才會引發軒然大波，不過有網友挖出這則警方回應，是2021年8月的聲明，推測是吳亦凡再度傳出死訊，由於訊息量過大，不少網友為了線索中找出真相，但搞錯時間順序，造成烏龍一場。
吳亦凡近來遭知名娛樂博主爆料，聲稱他入獄因為長期「拒絕進食」，導致健康亮起紅燈，最終不治身亡，如今有網友推測應該涉及「陰謀論」，指出他當年被列在喬任梁虐殺名單中，因為知道太多內幕才入獄，加上于朦朧意外慘死，鬧得沸沸揚揚，牽扯出太多演藝圈黑幕，才會遭到滅口，不過這些說法至今仍未獲證實。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
更多中時新聞網報導
〈雙人枕頭〉張錦華辭世 龍千玉奔靈堂送別
方馨為戲剃度 唐美雲剪第一刀
許蓁蓁曝馬筱梅和大S兒女互動「像親生」
其他人也在看
金卡戴珊重啟個人美妝產品！宣布推出Skims Beauty
金卡戴珊 10多年前就踏入美妝界金卡戴珊Kim Kardashian對於美妝界一直相當感興趣，她在2012年時就與姊妹 Kourtney Kardashian、Khloé Kardashian合資推出名為Khroma Beaumarie claire 美麗佳人 ・ 22 小時前
哈利王子、梅根跑趴出事了？ 慘遭金卡戴珊「消影」刪合照有詭
英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室將近6年，定居美國加州。早前他們到比佛利山莊，參加名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）母親克里斯詹娜（Kris Jenner）的70歲奢華生日派對，卻被金卡戴珊從IG上刪除合照，原因不明，讓網友百思不得其解。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
簡廷芮否認曖昧情尪力挺 范姜彥豐暗諷：說謊姐妹組
粿粿遭范姜彥豐控訴婚內出軌，對象是共同好友王子，如今連帶同行去美國的簡廷芮，也被爆料出軌，簡廷芮和老公先後發聲自清，證實感情依舊，婚姻狀況不受影響，雖然范姜彥豐未再做任何回應，卻被發現更換Instagram便利貼內容，似乎在暗酸粿粿和簡廷芮。中時新聞網 ・ 6 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 5 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中國遊客在景福宮隨地大小便！韓國民眾怒了
[NOWnews今日新聞]中國遊客在全球各地觀光景點隨地大小便的案例層出不窮，韓媒近日披露，一群中國遊客10日參觀首爾著名觀光勝地景福宮時，有一對男女竟在古蹟石牆邊當場排便，畫面全都錄。根據JTBC《...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 22 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
中共藉國際組織抓捕沈伯洋？賴清德盼韓國瑜出面「跨黨派聲援沈」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋被控違反《反分裂國家法》，遭中國重慶公安局立案調查，《央視》日前透過紀錄片宣稱，可藉由國際刑警組織...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／桃園虎頭山環保公園「1男子詭掛電塔」 已無生命跡象
即時中心／林耿郁報導最新消息，桃園市虎頭山風景區，山區道路旁電塔，今（12）日上午，被晨起運動民眾發現，有一名男子懸掛在電塔上，已經死亡。警方獲報後抵達現場立即拉起封鎖線，展開調查。民視 ・ 12 小時前