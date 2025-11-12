吳亦凡「無法滿足獄中大哥」遭殺？傳江蘇警方回應 網看全傻眼

吳亦凡傳出慘死在獄中。（圖／吳亦凡工作室微博）

大陸藝人吳亦凡2022 年因性侵等罪名，遭判13年有期徒刑，目前入獄服刑4年，日前傳出他「長期拒絕進食」，疑似死在監獄，如今又爆出無法滿足獄中大哥「需求」遭殺，即便傳聞眾說紛紜，官方依舊保持沉默，沒想到昨(11日)傳出警方做出回應，事實上卻是烏龍一場。

吳亦凡是否慘死在監獄，甚至成為獄中大哥的「玩物」，成為近來焦點話題，由於官方始終未出面澄清，不免讓外界覺得事有蹊蹺，如今有張疑似吳亦凡在獄中接受調查的照片，在網路上被瘋傳，照片中他身穿藍色囚服，坐在板凳上接受盤問，不過臉部被打上馬賽克，真實性仍有待確認。

網傳江蘇警方證實照片是P圖，呼籲所有人切勿相信，沒想到竟是多年前新聞。（圖／微博）

有網友指出江蘇警方似乎難擋輿論，昨(11日)終於在微博闢謠：「網傳『吳亦凡最新照片』為加工假圖，請大家不要誤傳」，經過調查後，原來是P圖者將新聞報導的照片經過修改，再把受刑人換成吳亦凡的臉，才會引發軒然大波，不過有網友挖出這則警方回應，是2021年8月的聲明，推測是吳亦凡再度傳出死訊，由於訊息量過大，不少網友為了線索中找出真相，但搞錯時間順序，造成烏龍一場。

吳亦凡近來遭知名娛樂博主爆料，聲稱他入獄因為長期「拒絕進食」，導致健康亮起紅燈，最終不治身亡，如今有網友推測應該涉及「陰謀論」，指出他當年被列在喬任梁虐殺名單中，因為知道太多內幕才入獄，加上于朦朧意外慘死，鬧得沸沸揚揚，牽扯出太多演藝圈黑幕，才會遭到滅口，不過這些說法至今仍未獲證實。

