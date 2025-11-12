吳亦凡「爆中國身亡」沒死更慘？過來人曝實況

娛樂中心／李汶臻報導

韓團EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡過去在中國演藝圈紅極一時，2021年遭中國網美「都美竹」指控涉嫌酒店選妃、下藥誘姦未成年，當年更盛傳有400G的證據犯罪片在網上流出。吳亦凡最後遭重判13年並於隔（2022）年被捕入獄，至今被關近4年之久；近來有關他在獄中被關進小黑屋、絕食身亡的傳聞四起，中國官方至今都未鬆口證實死訊。在吳亦凡生死成謎之際，再度有人提及他若在中國刑滿釋放後，屆時45歲的他恐面臨「生不如死」的超慘下場。

廣告 廣告

中方判決指出，加拿大籍的吳亦凡因多次性侵醉酒女子並參與多人性派對，最終被判處13年有期徒刑，服刑期滿後將被驅逐出境。然而依據加拿大法律，當地未設限性犯罪的追溯期限，也就是說無論事件發生多久，受害者都可向警方報案。

爆中國獄中身亡「吳亦凡沒死」下場更慘？過來人曝實況：生不如死

吳亦凡若在中國13年服刑期滿後，返回加拿大不排除再被提告，最慘恐「遭化學閹割」。（圖／翻攝自微博）





這意味著擁有加拿大籍的吳亦凡，即便在中國的13年刑期期滿，屆時已45歲的他被中國驅逐出境並回到加拿大後，若當年的受害者再度提告，吳亦凡恐再被起訴。若罪成他仍要接受加國法律刑責，可能會受「化學去勢（化學閹割）」之刑。根據了解，「化學閹割」並非真的除去生殖器官，而是在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性慾功效。





爆中國獄中身亡「吳亦凡沒死」下場更慘？過來人曝實況：生不如死

過去曾有性犯罪者分享「化學閹割」經歷，注射頻率為每3個月施打1針；圖僅示意，非本新聞所指。（示意圖／取自Pixabay）





而據港媒《香港01》報導，過去曾有性犯罪者分享被化學閹割的痛苦經歷，表示一般每三個月施打一針，藥物會讓人失去性慾與生理反應。但「化學閹割」之刑也被批評生不如死，有性犯罪者抱怨注射時「疼痛難忍」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：吳亦凡「擁加拿大籍」突爆死在中國！網傳「獄中沒死恐更慘」過來人曝實況

更多民視新聞報導

陳妍希「離婚9月」認懷孕崩潰！小粉紅見1幕驚了

黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝

清大科法所「合聘結束」翁曉玲鬆口了！曬1圖被網罵翻

