吳亦凡35歲生日前夕驚傳「1原因死在獄中」 屍體被祕密處理！北京官方封口不談

吳亦凡因強姦、聚眾淫亂罪入獄服刑4年，但近日驚傳在獄中死亡。（翻攝自微博）

前韓團EXO成員吳亦凡（Kris Wu）當年紅極一時，2021年卻因性侵案遭判刑13年入獄服刑，不過事隔4年卻傳出「疑似在獄中死亡」，消息曝光，引發高度關注，但目前中國官方並未出面回應。

吳亦凡當年因性侵案，引發輿論，入獄服刑3年的他，近日在登上輿論焦點，竟是在35歲生日前夕，在獄中死亡消息。據《鏡報》報導，多個娛樂營銷號和海外論壇爆料，吳亦凡在北京或河北的指定監獄服刑，然而近日則不斷有傳聞稱，他在監獄中「長期拒絕進食」，最終導致身體極度虛弱，於11月初不治身亡，且屍體已被祕密處理。

廣告 廣告

雖吳亦凡死訊消息源頭不明，但仍迅速在中國與海外華人圈擴散，目前北京朝陽區公安局及司法單位維持沉默，無更進一步消息，但官方與主流媒體亦提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，強調散布謠言恐觸法。

據了解，吳亦凡本月6日生日，一些忠心鐵粉透過社群平台發文祝福吳亦凡生日，但也有網友難以置信，至今竟仍還有人支持這位強姦犯。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

漫威鷹眼爆性醜聞！正妹導演公開「2人合照證據」 控私發大量不雅照騷擾

粿粿王子偷情！傳浴室裝針孔「拍下裸擁偷情」關鍵證據 徵信社親揭2大疑點內幕

婚變13天遭直擊！范姜彥豐身形暴瘦「近況曝光」 深夜孤單外食惹粉絲心疼