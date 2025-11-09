吳亦凡9月起「死訊瘋傳」遭疑掩蓋于朦朧新聞 中國官方沒有證實

吳亦凡死訊瘋傳遭疑掩蓋于朦朧新聞。翻攝lovekpop95、于朦朧工作室微博

自2025年9月中旬起，前韓團EXO成員吳亦凡的「獄中死亡」傳聞再度在社群媒體上瘋傳，引發華語圈廣泛關注。越南媒體VGT於9月22日率先報導此謠言，稱吳亦凡因長期絕食導致身體虛弱不治，消息迅速在中國微博和海外平台擴散。然而，官方至今未有任何公告或澄清，網友紛紛質疑這是否為刻意散布的假新聞，用以轉移9月11日中國男星于朦朧墜樓身亡案的輿論焦點，事件延燒至今已近兩個月。

越南媒體VGT首度曝光死訊傳聞

越南娛樂媒體VGT於2025年9月18日刊登文章，詳細描述吳亦凡在北京市監獄中因「長期絕食抗議」而死亡的謠言。 文章指出，此傳聞源自一名「知名娛樂博主」的社媒貼文，迅速引發中國網民震驚，強調吳亦凡作為「特殊犯人」一直受嚴密監控，此說法更顯戲劇化。VGT明確標註此為「未經證實的謠言」，並引用中國主流報紙警告勿散布假消息，以免觸法。

越南媒體9月報導吳亦凡死訊。翻攝vgt

Threads網友推測：9月謠言或為掩蓋于朦朧案

吳亦凡死訊傳聞早在9月就陸續出現，疑似為有心人士操弄的假新聞。 一位網友分享在網路上看到的消息：「看起來是9月就開始有陸續謠言，官方並未有任何相關的公告，部分人推測是由於想要蓋過于朦朧案或引人矚目的假新聞。」此說法在Reddit和Facebook等平台也獲附和。 網友分析，謠言時機巧合于朦朧墜樓事件曝光後，實在引人聯想。

于朦朧墜樓案疑點重重延燒兩個月

于朦朧於2025年9月11日在北京朝陽區住宅墜樓身亡，享年37年，其工作室當日證實並稱警方調查排除刑事嫌疑，初步定性為意外。 然而，事件曝光後迅速引發質疑，包括現場流出疑似呼救音檔、鞋子尺寸不符、耳機口罩異常等細節，網民聯想到喬任梁、趙英俊等藝人離奇死亡案，質疑涉潛規則或更高層勢力干預。 BBC報導指出，儘管官方駁斥謠言，全球連署要求真相已逾百萬人，輿論持續發酵。 部分人認為，吳亦凡死訊的9月傳聞正值于朦朧案熱議高峰，疑為「輿論煙霧彈」。

吳亦凡死訊9月起頻傳，遭疑是為了掩蓋于朦朧真正死因。翻攝Threads

官方沉默加劇假新聞疑雲

北京朝陽區公安局及北京市司法局對吳亦凡死訊傳聞保持緘默。 截至11月9日，微博熱搜雖一度出現相關詞條，但官方無正式公告，導致謠言蔓延。仔細搜尋的話，可以發現，此類傳聞已非首次，2023-2024年曾多次出現類似假死訊，但官方一貫低調處理。 網友擔憂，此沉默不僅助長假新聞氾濫，更可能掩蓋更深層娛樂圈問題，如稅務逃漏或性侵案後續。

11月1日有臉書分享吳亦凡死訊，大部分人視為假新聞。翻攝kdramabuzz臉書

吳亦凡獄中生活與歷史傳聞回顧

吳亦凡自2022年因強姦罪被判13年有期徒刑後，現於北京市或河北省指定監獄服刑，外界鮮有更新。 先前有消息指出，他曾獲較好待遇，包括領導角色和體重增加9公斤，但2025年4月又傳稅務逃漏上億人民幣，可能延長刑期。 死訊傳聞並非首次，9月僅為今年第五波，內容多涉及「絕食抗議」或「關小黑屋」，均被視為營銷號操弄。現今網路發達，網路上訊息假假真真，讀者應具備良好媒體識讀能力，避免落入假新聞陷阱。

吳亦凡死訊瘋傳。翻攝lovekpop95

