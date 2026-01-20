吳亦帆亂入西門町街頭演唱 遭檢舉打斷表演場面尷尬

吳亦帆亂入台北海大新媒體學程同學西門町演唱會，原音重現震撼現場擠爆了人。（台北海大提供）

台北海洋科技大學（台北海大）新媒體互動科技應用學士學位學程結合新北市青年局多元文化、職涯發展補助於淡水河畔、信義區及西門町舉辦「線上直播與實體演唱會」、「打造台版韓星歐巴線上新星」街頭表演，其中西門町場當天竟巧遇《甄嬛傳》片尾歌后吳亦帆逛街，她亂入原音重現〈淚崩了〉，吸引數百人齊聚大合唱。

吳亦帆日前逛街時剛好聽到台北海大「蜜蜂弟弟」洪帷翔、網紅滿評哥周暐智正被民眾點歌〈淚崩了〉，驚訝兩男竟會唱超驚喜，立馬亂入他們，美聲吸引數百圍觀。不料當場引起一旁其他的街頭藝人眼紅不爽，多次檢舉打斷影響台北海大學生表演，同學們心情大受影響，甚至停下表演，場面衝突尷尬。

吳亦帆在街上聽到同學演唱她〈淚崩了〉，相當驚喜。（台北海大提供）

但吳亦帆厲害的是，身經百戰的她，歌聲氣場全不受影響，協助完成表演還不斷給緊張的學生們打氣鼓勵「不要怕，遇到狀況很正常」。新媒體學程主辦的同學陳御婷事後感動說：「亦帆姐姐太會唱了，也很溫暖，給我們很正面的教戰指導。」段雯慧同學也感謝新北青年局補助活動，「新北青年局實在是替我們台北海大學生大圓夢」。

吳亦帆見同學心情大亂，加碼演唱〈cyux inu papak su 在哪裡你的耳朵〉，她爆料這首歌其實是在講老爸北原山貓，「歌詞都是在寫爸爸差點害死我的故事」，她說，「比如說，他以前在部落騎野狼爬山坡，但沒力，結果把我摔跌倒在地上全身都是傷口，他就說：『你不要跟媽媽說，就給你買糖果吃。』這還算是日常平常的事；有一次他帶我去溪邊，他就把我丟水裡面，我都快淹死了，是別人把我拉起問：『這是誰的小孩？』才救起來的。」講完全場大笑，也化解了同學們又受傷又緊張的氣氛。

