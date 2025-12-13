吳亮慶鄉長化身「麥當勞叔叔」送薯條 貞愛新潭嘉年華滿溢童心與人情味

【記者 王雯玲／屏東 報導】冬日清晨，笑聲卻格外溫暖。今(13)日「貞愛新潭藝起歡樂嘉年華」在長治鄉長興國小彩虹館溫馨登場，一場結合藝術、創意與人情味的社區盛會，讓新潭村從早晨就洋溢滿滿幸福感。

活動一開始，長治鄉長吳亮慶特別驚喜現身，化身孩子們最熟悉的「麥當勞叔叔」，親手將一份份薯條送到小朋友手中。孩子們驚喜的笑容與此起彼落的歡笑聲，成為活動最動人的畫面，也讓整個會場瞬間充滿童心與溫度。

本次嘉年華以「藝術讓社區更靠近」為理念，安排銀髮族走秀、創意服裝展演及充滿人情味的「百家宴」。一道道熟悉的家常料理，不只是美味，更承載著鄰里之間的情感交流，讓人重溫早年庄頭共食、彼此照應的美好記憶。

活動現場，長幼同樂、世代共融，展現新潭村最真摯的社區力量。屏東縣長周春米也於稍後到場，與鄉親親切互動，肯定地方用心推動社區藝文活動，並鼓勵大家持續以文化與關懷，讓社區更有凝聚力。（圖／記者王雯玲翻攝）