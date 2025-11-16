吳伊蕙享受手作麵包樂趣

東山囝仔吳伊蕙，拿出職人精神用心手製麵包，善用在地水果為麵包加分，東山「伊吉胖」烘焙已逐漸打出名號。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕東山報導

台南東山囝仔吳伊蕙大學唸餐飲系，畢業後進入咖啡蛋糕烘焙專賣店工作，又在麵包名店練就扎實烘焙功夫，八年前返鄉，拿出職人精神用心手製麵包，善用在地水果且真材實料，加上少油、減糖走養生風，東山「伊吉胖」烘焙已逐漸打出名號。

卅六歲的吳伊蕙出身製麵世家，大學唸餐飲系，畢業後原想當中餐廚師，沒想到第一次投遞履歷，首份工作卻是進入咖啡蛋糕連鎖店工作，又碰上家中開麵包店的表哥也在同處工作，表哥將麵包烘焙專業技術手把手的教給她，啟發她對烘焙的興趣，也奠定基本功。

廣告 廣告

後來，她又到台南麵包名店工作三年，每天要做四、五十種麵糰，店中的各式麵包，幾乎一一由頭學到尾，做出各種色香味俱全的麵包；為能精準了解穀物的特質，還到中華穀類食品研究所上課，素有「台灣藍帶學校」之稱的地方，是烘焙及傳統食品訓練的搖籃；結合實務和理論，讓她更能掌握其中「眉角」，做出自己想要的特色。

八年前吳伊蕙返家在自家製麵店開始嘗試販售手作麵包，外公也為她蓋專業烘焙工作坊，讓她能好好一展手腳，由做麵糰、分割、整型到進烤箱，一天約能手做一百至一百二十個；即使不輕鬆，但在工作室獨享手作麵包的樂趣，是她的快樂時光。

吳伊蕙主打結合歐式、台式的「類歐式麵包」，沒有純歐式麵包的硬，卻能吃到麵包的Ｑ彈和香，加入老麵、減少酵母，讓麵糰充分發酵，讓麵包好吃但不再怕脹氣。她也善用在地水果，龍眼乾、火龍果、柑橘、南瓜等，讓一口咬下也能吃到食材的真滋味，少油少糖的堅持，也符合現代人養生需求，接到公部門餐盒訂單，讓她越做越有信心。

吳伊蕙未來計畫在焙焙工作坊旁打造一處ＤＩＹ做麵包、讓親子一起烘焙體驗，也期待有更多年輕人能返鄉加入她的行列。