吳伯雄力讚許信良「心存善念」、若許做決策就不會發起大罷免

歷任桃園縣長吳伯雄、朱立倫、許信良。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 前桃園縣長吳伯雄今（19）日出席前民進黨主席許信良新書發表會時，力讚許信良「心存善念」。48年前中壢事件後，他40年前就跟許信良「恢復邦交了」。假如一年多前讓許信良做決策，你大概不會發起大罷免，「我也不會發起」、「那好慘喔」，就同樣的鄰居互相對立。另外，許信良也爆料稱1996年「夜奔敵營」，當時牽線的就是吳伯雄。

許信良今日舉行新書「天命；台灣民主運動者許信良的一生見證」，歷任桃園縣長國民黨籍吳伯雄、朱立倫、吳志揚及許應深代理縣長也都出席。不過，另外兩位民進黨籍縣長呂秀蓮、鄭文燦沒有來。許信良說，鄭文燦跟他表示，他很想來，但怕模糊焦點。而吳伯雄見到許信良面時，還很開心的摸了許信良的光頭一下，非常有趣。另外，許信良的老戰友張俊宏也出席。

廣告 廣告

許信良致詞時也提到，台灣現在的問題就是主要政黨要把自己的立場當成國家的立場。另外，他也提到自己當年擔任主席，「夜奔敵營」就是吳伯雄幫忙的，也促成政黨補助款，現在國民黨也受惠。許信良提的「夜奔敵營」，就是1996年他第二次當選民進黨主席後，立刻前晚密會國民黨籍的時任總統李登輝。

吳伯雄還說，看到許信良的新書覺得非常佩服，怎麼有那麼多的時間讀書。許信良是心存善念的人，要對他有仇恨感很難。中壢事件發生後，有些人說他們還是朋友嗎？他說，其實40年前他就跟許信良「恢復邦交」了，該怎麼玩就怎麼玩。當年許信良選舉時，他一看就知道這一仗無役可敵，而且許信良的班底該狠的狠、該軟的軟，他給予高度評價，輸的口服心服。

吳伯雄還開玩笑說，許信良的下一本書一定要在吳伯雄100歲以前出來，「我現在87歲了」。假如一年多前讓許信良做決策，你大概不會發起大罷免，「我也不會發起」、「那好慘喔」，就同樣的鄰居互相對立。

朱立倫致詞表示，他出身就是藍綠混和的家族。一個家庭若還要分藍綠，永遠都沒辦法吃團圓飯。48年前，他是建中高二學生，當年志願幫許信良助選員拉票，也在建中班刊寫桃園縣長之評析，寫到做票，就被叫到訓導處要記大過，「幸好訓導主任槓不過我，否則我被記大過，可能也當過民進黨主席了」。

許信良則回讚，國民黨最好的總統就是朱立倫，希望他不要放棄他的夢，有一天能實現。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

宏都拉斯大選左右「台宏復交」 陳冠廷強調不介入：累積互信

民進黨將上資安課 賴清德：中國極可能透過AI模型危害台灣安全