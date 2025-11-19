吳伯雄妙語在朱立倫面前這樣談大罷免 全場笑翻。曾薏蘋攝

吳伯雄妙語在朱立倫面前這樣談大罷免 全場笑翻。曾薏蘋攝

吳伯雄妙語在朱立倫面前這樣談大罷免 全場笑翻。曾薏蘋攝

民進黨前黨主席許信良今「天命」新書發表會，出席的包括前桃園市長吳伯雄及朱立倫，不過吳致詞時說，假如一年多以前許信良做決策的話，大概不會發起罷免，「我要是決策的話，也不會發起反罷免，好慘，都是鄰居，甲飽太閒」，全場笑翻。

吳伯雄說，許信良是心存善念的人，要對許有仇恨感很難，「在四十年前就已跟他恢復邦交」，當時他到公賣局後，許信良貢獻很大；他提到，「當年許信良幫忙的班底，非常優秀，該很的狠、該軟的軟，把我們打得不知道如何是好，輸得口服心服」。

廣告 廣告

他說，有人告訴他，「你現在跟許信良怎麼樣，我說，不用說四十八年前，四十年前就好得不得了，該怎麼玩就怎麼玩」。

吳伯雄說，他得到一個結論，不同的政黨不需要彼此懷恨在心，可以找到共同優點彼此學習，若許信良要是繼續指教的話，下本書希望在他一百歲時第二本就出來，因為許信良的書有愛心，沒有仇恨值，他充滿愛心。

吳伯雄還說，許信良最近有一件事蠻囂張，天賦異稟，八十五歲開車子開的比誰都好，「你要去哪，我載你」，這根本就是挑戰，「我膽子再大也不敢」。

許信良表示，這就像他書名一樣「天命」，若吳伯雄當年不去當公賣局長，就不會有中壢事件，這就是天命。

隨後上台的朱立倫則說，在伯公後面講話是很大的挑戰。他跟這幾位在場的前桃園立委都是好朋友，沒有打過架喔，都是好朋友；他的縣長獎是伯公頒的，國民黨立委牛煦庭的縣長獎是我頒的，桃園就是沒有黨派。

此外朱立倫離去時，被問到今天藍白會談，他沒有多說，只不斷說「謝謝」隨即離去。

【看原文連結】