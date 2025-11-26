吳佩慈不想忘記大S 仍會私訊好姐妹：當她還在，只是太忙沒回

大S年初逝世，好姐妹吳佩慈逐漸找到懷念她的方式。（翻攝自吳佩慈小紅書）

大S自年初逝世至今，已經快要一年，昔日華岡藝校七仙女之一，也是大S好姐妹吳佩慈在社群上懷念她，透露即使至今，還是會傳訊息給大S，「當她還在，只是太忙沒回。」

吳佩慈在小紅書上分享，常常在午夜夢迴之際想起大S，每次都是不停的哭，大S在微信好友圈那一句「死亡是必然的」是對她最心碎的提醒。於是她想到什麼就繼續傳訊息給大S，「我的處理方式就是當她還在，只是她太忙沒回。」

吳佩慈透露還會傳訊息給大S，當作她還在。（翻攝自吳佩慈小紅書）

但她也開始找到方法面對，她試著找大S早期的節目片段與戲劇演出，「想開了，就是不想忘記她，所以不再繼續逃避了。」「在不斷回憶她的過程裡，又加深了對她的愛。特別要感謝所有喜歡她的朋友們，整理了好多她的過往片段和金句，我真的常常是一邊笑、一邊哭的在看。只要我們都記得她，她就會一直存在！」

