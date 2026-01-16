吳佩慈婆婆「涉嫌違法移民法」在美國被捕！68歲負債幾十億，爭議背景曝光

68歲的崔麗杰（吳佩慈男友紀曉波的母親）1月13日在塞班島機場被捕，因涉嫌違反移民法規，目前遭關押於當地蘇蘇佩村懲教監獄，聽證會日期尚未公布。消息曝光後，不僅牽動紀家多年來的商業與司法爭議，也讓吳佩慈與紀曉波未婚生下4名子女的選擇，再度引發外界討論。

崔麗杰這次遭到拘留，與塞班島賭場案關聯頗深。她曾是博華太平洋國際控股有限公司最大股東，持股比例高達64.37%。該公司在塞班島經營的豪華賭場，先前因非法僱用中國籍勞工、涉及行賄與洗錢等爭議，於2020年遭到停業，並在2024年4月宣告破產，負債金額達1.658億美元。

紀家司法問題並不僅止於此。崔麗杰的妹妹於2023年因涉及跨境賭博等案件，被判刑8年6個月；兒子紀曉波則被認定涉及犯罪組織，目前潛逃海外。

事件延燒後，外界目光也轉向吳佩慈。她與紀曉波交往多年，先後生下4名子女但未登記結婚，可能因此不需承擔崔麗杰公司相關債務的連帶責任。另有傳聞指出，紀曉波早年曾將約40億元現金與股份轉交給她，並透過子女安排資產，讓她在這波債務風暴中保持距離。

目前，崔麗杰可能面臨遭到驅逐出境及高額罰款，實際結果仍須等待聽證會裁定。至於吳佩慈是否涉入相關案件、名下資產是否合法，因缺乏明確證據，仍無法定論。對於此事，吳佩慈至今未公開回應。

