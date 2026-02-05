吳佩慈感性告白大S 停更8個月IG發聲…罕吐「婚姻不快樂」對話

吳佩慈上傳年輕時與大S的合照，顯示兩人交情深厚。翻攝吳佩慈IG



女星吳佩慈與大S（徐熙媛）交情匪淺，不過近來鮮少公開露面。大S紀念雕像日前揭幕，IG停更近8個月的吳佩慈昨（2/4）悄悄分享與大S的小故事，除了罕見提到「婚姻不快樂」，也透露對摯友滿滿的思念。

吳佩慈近年與富商紀曉波交往，未結婚育有4名孩子，準婆婆崔麗杰上月傳出在美國屬地塞班島因簽證問題遭逮捕，關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄。

吳佩慈昨上傳與大S年輕時的合照，畫面中大S留著俏麗的短髮，露出溫柔的笑容，一旁吳佩慈自信活潑地看著鏡頭。兩人從學生時代就認識，交情深厚情同姊妹。

吳佩慈在貼文分享一段過去，當時大S與汪小菲處在不快樂的婚姻階段，認真地對吳佩慈說，等她也不快樂了，想要和她重組家庭，她出去賺錢養家當爸爸，要她在家裡照顧孩子當媽媽。吳佩慈開玩笑地回嘴：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」

吳佩慈說，雖然這個重組家庭的計劃沒有實現，大S也找回了畢生的摯愛，可是那股「可以是彼此依靠」的情感，在大S驟逝後讓她感慨失去的不只是一個好朋友，「我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳」！

