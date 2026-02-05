吳佩慈憶大S罕提「婚姻不快樂」！曝兩人生前1約定 認了感情被唱衰

吳佩慈分享她與大S之間的小故事。（圖／翻攝IG／吳佩慈）

2日是女星大S逝世一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像正式揭幕，包含言承旭、周渝民等昔日友人，以及蔡康永、吳佩慈、陳建州、范瑋琪等多位圈內好友皆到場致意。近年鮮少公開露面的吳佩慈，4日罕見更新社群動態，分享她與大S之間的小故事，這也是她的IG停更近8個月後再度發聲，字裡行間流露對大S的深切思念。

吳佩慈近年與富商紀曉波交往，兩人未登記結婚，育有4名子女。日前也傳出紀曉波母親崔麗杰因簽證問題，在美國屬地塞班島遭逮捕，並被關押於蘇蘇佩懲教監獄，相關消息再度讓吳佩慈的近況成為話題。

吳佩慈在貼文中曬出一張與大S年輕時的合照，照片裡，大S神情溫柔，吳佩慈則自信看向鏡頭。她透露，兩人自學生時代相識，情誼深厚，早已情同姊妹。

吳佩慈也回憶起一段往事，提到大S曾在與汪小菲婚姻不快樂的階段，曾半認真、半玩笑地對她說，若有一天吳佩慈也不快樂，想與她「重組家庭」，大S願意外出賺錢養家、當爸爸，而吳佩慈則負責在家照顧孩子、當媽媽。面對好友突如其來的提議，吳佩慈當時笑著回應：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」

她感性寫道，儘管這個「重組家庭」的玩笑計畫並未成真，大S後來也找回了此生摯愛，但那份「可以彼此依靠」的情感，在大S驟然離世後，讓她深刻感受到失去的不只是一位好友。吳佩慈在文末深情告白：「我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳。」

