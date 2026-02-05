吳佩慈憶大S罕提「婚姻不快樂」！曝兩人生前1約定 認了感情被唱衰
2日是女星大S逝世一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計的紀念雕像正式揭幕，包含言承旭、周渝民等昔日友人，以及蔡康永、吳佩慈、陳建州、范瑋琪等多位圈內好友皆到場致意。近年鮮少公開露面的吳佩慈，4日罕見更新社群動態，分享她與大S之間的小故事，這也是她的IG停更近8個月後再度發聲，字裡行間流露對大S的深切思念。
吳佩慈近年與富商紀曉波交往，兩人未登記結婚，育有4名子女。日前也傳出紀曉波母親崔麗杰因簽證問題，在美國屬地塞班島遭逮捕，並被關押於蘇蘇佩懲教監獄，相關消息再度讓吳佩慈的近況成為話題。
吳佩慈在貼文中曬出一張與大S年輕時的合照，照片裡，大S神情溫柔，吳佩慈則自信看向鏡頭。她透露，兩人自學生時代相識，情誼深厚，早已情同姊妹。
吳佩慈也回憶起一段往事，提到大S曾在與汪小菲婚姻不快樂的階段，曾半認真、半玩笑地對她說，若有一天吳佩慈也不快樂，想與她「重組家庭」，大S願意外出賺錢養家、當爸爸，而吳佩慈則負責在家照顧孩子、當媽媽。面對好友突如其來的提議，吳佩慈當時笑著回應：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」
她感性寫道，儘管這個「重組家庭」的玩笑計畫並未成真，大S後來也找回了此生摯愛，但那份「可以彼此依靠」的情感，在大S驟然離世後，讓她深刻感受到失去的不只是一位好友。吳佩慈在文末深情告白：「我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳。」
看更多 CTWANT 文章
102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是
不是漂亮、年輕！律師曝女性離婚「最重要底氣」：隨時能轉身離開
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
電話宣布結婚！芝田璃子嫁大31歲「蜘蛛人」 爸媽愣：妳自己加油吧 尼可拉斯凱吉5年未見岳父母
好萊塢傳奇影星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的第五段婚姻一直備受關注。近日，他的31歲日籍妻子芝田璃子罕見登上日本綜藝節目，大方分享這段跨越語言障礙、文化差異，以及「31歲年齡差」的婚姻點滴。芝田璃子在節目中坦言，尼可拉斯至今都還沒見過她的父母，當初電話告知婚訊時，家人反應更是充滿戲劇性。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
77歲影視大佬吳敦離世！乾女兒賈靜雯31字悲痛發聲 林志穎震驚：是他成就了我
前竹聯幫大佬、影視圈大亨吳敦驚傳離世，賈靜雯曾認他當乾爹，目前她正在中國拍戲，獲知消息後，透過經紀人表示：「早些聽聞他身體不適在休養，一切太突然，願他老人家離苦得樂、無病痛安息。」
Lisa雪地辣穿比基尼！羽絨外套「竟要價破百萬」 零下超狂造型身價曝光
BLACKPINK成員Lisa再度以超狂造型掀起熱議。她於4日在IG分享多張旅遊美照，只見她在白雪紛飛的雪地中，僅穿著黑色比基尼，外搭一件羽絨外套大方入鏡，完全不畏低溫，火辣造型瞬間成為話題焦點
白冰冰致電S媽「提供法律建議」 喊話具俊曄回歸演藝圈
【緯來新聞網】70歲白冰冰身為民視節目《超級冰冰Show》製作人、主持人，今（5日）為了慰勞辛苦的幕
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。