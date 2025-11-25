吳佩慈憶大S驟逝「仍會狂哭一頓」：不想忘記她 曝心境有1大轉變

娛樂中心／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在今年春節病逝，至今仍是親友心中的痛，而今（25日）女星吳佩慈也再度發文提到情同姐妹的大S，表示「好朋友很瀟灑的走了」，透露自己常在午夜夢迴間想起大S，雖然起初仍會大哭不止，但現今心境已經開始有不同的轉變。

吳佩慈在小紅書坦言大S離世至今，偶爾想起「這殘酷又無情的事實」，仍就會狂哭一頓，甚至一度害怕聽聞有關大S的消息，深怕自己止不住崩潰的情緒，但如今的吳佩慈心情上有了轉變，她選擇不再逃避，會開始搜尋大S過去影視作品或是節目片段來看，直言自己「就是不想忘記她」。

然而，吳佩慈感慨表示只要大家始終記得大S，「她就會一直存在」，吳佩慈也喊話粉絲們，網路上有關大S的內容，只要標記她，「我都會去看喔」，其實，的確有網友在小紅書透露近來私訊吳佩慈，竟然獲得回應，從對話內容可以發現，該名網友提到自己依舊不敢相信大S真的不在了，雖然吳佩慈表明「真是意難平」，但她仍安慰網友要學會接受，認為這也是人生的一大課題。

吳佩慈回憶大S。（圖／翻攝自小紅書）

