吳佩慈昔砸40億送水晶巨龍給準婆婆 打趣稱「在港過不好」曝理由

47歲吳佩慈2014年和大陸富商紀曉波在香港生下長女，從此定居在當地，近日傳出紀曉波的母親、吳佩慈準婆婆崔麗杰（Cui Lijie）因違反移民法規，遭美國移民及海關執法局（ICE）所屬的海關執法與遣返行動處（ERO）拘捕，對此，吳佩慈方面暫無回應。而吳佩慈過去和崔麗杰常有往來，還傳出她曾花約40億台幣打造2隻水晶巨龍，放在婆婆開的飯店中，當鎮店之寶。

吳佩慈早年以「九頭身怪怪美少女」個性形象出道，曾被唱片公司和徐懷鈺、李心潔和陳綺貞組成「少女標本」進軍香港，2014年她傳出和紀曉波生女，也讓男方身分被起底是澳門賭場大亨，並跟母親到塞班島投資，兩人在當地拚觀光，傳花了20億美元（約631億台幣）開設飯店和賭場。

廣告 廣告

當時媒體報導，吳佩慈2017年請來珠寶工匠，手工打造了兩隻要價約40億台幣的水晶巨龍給準婆婆崔麗杰，2019年工匠終於完工，放在崔麗杰投資的塞班島7星級酒店「博華皇宮」大廳，龍體是由250萬顆施華洛世奇水晶打造、長度50公尺，重量達20噸，水晶會隨著燈光反射出七彩顏色，華麗非凡，不少旅客也都曾打卡上傳分享這兩隻巨龍的真實樣貌。

而吳佩慈2014年出席公開活動時，就表示：「我打算要全面退出演藝圈」，讓所有人驚訝不已，她表示自己的重心要放回家庭照顧小孩，如果兼顧工作真的沒有力氣，當天活動的收入也將捐出，「賺錢對我而言就是...反正我現在需要的東西很少」。

媒體當時問吳佩慈是否會偶爾出來賺零用錢？她回應：「如果有很特殊的場合，可以出來開心一下，基本上就是不會再打算把這件事當工作」，她也分享在香港的生活，「我在那邊還有人要照顧」，更開玩笑說：「我每天在香港都被拍，很慘，我在香港活得很痛苦」，被問到「老公」近況，她說：「非常好，他（紀曉波）有跟我女兒...我女兒好像愛他比愛我還多，這點讓我非常困擾」，言談中透露全家都很愛孩子，以孩子為主，甚至不惜跟孩子爭寵。

更多中時新聞網報導

教師1月25日上街 促廢校事會議

剴剴案二審將判決 兒團遊行反廢死

洪小鈴為老狗婉拒戲劇邀約