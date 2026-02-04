吳佩慈曝與大S昔幽默約定 被問「重組家庭」傻眼：在唱衰我？

吳佩慈（左起）、陳建州、范瑋琪、 許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊曄、蔡康永跟大S紀念雕像合影。（圖／經紀公司提供）

已故女星大S（徐熙媛）逝世滿一周年，她的紀念雕像於本月2日在金寶山碑林名人區正式落成，當天除了S家親屬及丈夫具俊曄現身外，多位好友也到場追思，包括阿雅、范曉萱、范瑋琪與吳佩慈等人齊聚悼念，場面溫馨又哀傷。吳佩慈今（4日）則透過社群平台發文追憶與大S過往點滴，曝光兩人曾有的暖心對話，字句間流露深厚情誼，讓不少網友看了鼻酸。

吳佩慈在Instagram曬出一張與大S的舊合照，照片中兩人牽手回眸露出燦爛笑容，畫面充滿青春回憶。她在貼文中回憶，當時大S經歷第一段婚姻低潮時，曾與她分享一個充滿想像的約定。吳佩慈透露，大S當時曾對她說，如果未來兩人都不快樂，希望能一起「重組家庭」，甚至笑稱要自己出去賺錢養家，讓吳佩慈在家照顧孩子。

廣告 廣告

面對大S突如其來的提議，吳佩慈當下也幽默回應：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」雖然這個想像中的「重組家庭的計劃」從未實現，但吳佩慈感性表示，「姐也找回了畢生的摯愛，可是她讓我知道我們可以是彼此的依靠。所以我失去的豈是一個好朋友而已啊！」，文末她更以「美麗、善良、可愛、大方、義氣」形容大S，並深情寫下「永遠愛妳！」

吳佩慈公開過往回憶，不僅展現兩人深厚友誼，也再次勾起外界對大S的思念與不捨。貼文曝光後，吸引大批網友湧入留言安慰與悼念：「我們只是粉絲都這麼想她了，妳們這麼多年朋友的想念，一定更深」、「樣的大S誰能不愛！是多有福氣的人今生才能成為她的摯親友」、「就是這麼棒的支持，以及善良的心，她真的很讓人愛她」、「熙媛的好我們都記得，她很好、妳很好、妳們都很好」。

更多中時新聞網報導

簡嫚書追查《世紀血案》NG18次

方宥心憶小胖老師 像暖心爸爸

Uber、Uber Eats 雙平台偕弘道 友善高齡送暖