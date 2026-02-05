吳佩慈深夜告白大S！親曝兩人超私密約定

大 S 徐熙媛逝世滿 1 年，日前在金寶山揭幕由老公具俊曄親手設計的雕像，近日南韓節目也曝光她生前離世前的相關細節，許多好友紛紛表達對大 S 的思念。吳佩慈 4 日在 IG 發文，曝光兩人之間的私密小故事，網友對大 S 重情重義的一面相當感動。

吳佩慈透露，當年大 S 第一段婚姻開始不快樂時，曾對她說過，如果有一天吳佩慈的婚姻也不幸福，兩人可以一起「重組家庭」，由大 S 出去賺錢當爸爸，吳佩慈在家照顧小孩當媽媽。這個天外飛來的提議，讓吳佩慈當下忍不住回她：「我的姐，妳是在唱衰我嗎？」也足見兩人深厚的情誼。

雖然這個「重組家庭」的計畫最終沒有實現，大 S 也在後來與人生摯愛具俊曄重逢，但吳佩慈深刻感受到，彼此始終是能在低谷時互相依靠的存在。她感傷寫下：「所以我失去的，豈是一個好朋友而已啊！」

在吳佩慈心中，大 S 永遠是「美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐」，她也隔空對大 S 喊話：「永遠愛妳！」短短幾行文字，道盡多年姐妹情的重量，也讓人看見大 S 生前對身邊人的溫暖與付出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導