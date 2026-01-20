吳佩慈準婆婆切割紀曉波「已沒連繫」 認2024年再嫁美公民

吳佩慈準婆婆傳被ICE拘捕，但她暫無回應。（圖／中時資料照）

吳佩慈2014年引退，並與富商男友紀曉波育有2兒2女，近日，紀曉波的母親崔麗杰（Cui Lijie）驚傳在塞班島機場被美國移民及海關執法局（ICE）所屬的海關執法與遣返行動處（ERO）拘捕，主因是涉嫌違反移民法規。外媒報導，崔麗杰在保釋公聽會上表示已經和兒子沒連繫，並表示2024年已經再嫁美國公民。

據《馬里亞納新聞觀察報Marianas Variety News》報導，崔麗杰的代理律師Charles McDonald先前申請在本月16日舉行保釋聽證會，為了證明自身清白，Charles McDonald提交了173頁文件，包括綠卡申請、結婚證書、居住證明、水電費支付記錄和財務宣誓書。

崔麗杰向法庭陳述，她於2016年首次抵達北馬裡亞納群島，2019年離開 2020年2月她再次返回，此後一直居住在該聯邦境內。她表示，她於2024年10月18日與一名美國公民結婚，沒有美國公民子女，並在婚後申請了綠卡。至於之所以沒在2023年離開北馬里亞納群島，是因為當時涉及國際新聞社（IPI）的一起訴訟尚未結案，且她指出2023年已經從公司高層職位退休。

崔麗杰也指出，自己一直積極處理簽證的事情，當地時間13日ICE的官員以涉嫌E-2C長期投資者簽證逾期滯留為由拘捕她，但她早在被拘捕前一星期就主動親自到塞班島ICE辦公室申請延期，並未刻意迴避相關法規，她承認自己原本是IPI公司董事長，現在的丈夫也曾經在IPI公司工作，但兩人目前已經不再參與公司事務。

美國國土安全部移民及海關執法局律師John Robert Odle詢問她關於兒子紀曉波的事情，崔麗杰簡單表示：「我和他沒有任何關係」，也沒連繫，目前不知道兒子的下落，對於紀曉波先前捲入的風波疑雲，「也從來沒問過」。

聽取雙方陳述後，法官將保釋聽證會延期至當地1月27日上午10點，以便審查律師提交的「數量龐大」的證明文件，聽證會結束後，崔麗杰被押送回Susupe（蘇蘇佩）懲教署，交由美國移民及海關執法局繼續羈押中。而對於媒體報導，吳佩慈和紀曉波方面都暫未回應，不確認報導真偽。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

