吳佩慈準婆婆崔麗杰被ICE逮捕 347億賭后涉違移民法淪階下囚

吳佩慈男友紀曉波的68歲母親崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律，13日在美國屬地塞班島遭逮捕。（翻攝自微博）

女星陳佩琪與香港富商紀曉波交往多年並育有4名子女，她移居香港多年情同夫妻，然而近日卻傳出男友的68歲母親崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律，13日在美國屬地塞班島遭逮捕，目前崔被關押在蘇蘇佩懲較監獄。

儘管吳佩慈與紀曉波沒結婚，但已形同夫妻，去年底曾替男友澄清：「官司都不知道勝訴了多少場了，之前的勝訴都已捐給慈善機構。」今（16日）一早突傳崔麗杰在塞班島遭被美國移民及海關執法局（ICE）人員拘捕，她被指控涉嫌違反美國移民法，目前被關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄，等到下週的聽證會。

廣告 廣告

崔麗杰曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」的大股東，其自2014年進駐塞班島後獲當地唯一的賭場開發商牌照，她也因此成為該島豪華賭場項目的核心操盤者。據悉，崔麗杰與其子紀曉波投資高達20億元開發集賭場及酒店於一身的綜合娛樂項目，然而隨COVID-19疫情爆發，賭場2020年3月被迫關閉。

曾有媒體報導，該項目在建成一半後便遭棄之不顧，並捲入多項美國聯邦調查與訴訟，直至去年8月才傳出新投資者承諾接手完成項目。博華太平洋於2024年4月正式申請破產保護。據悉，外國投資者在北馬里亞納群島居住，必須持有有效的E-2C長期投資者簽證，因此外界推測崔麗杰此次被捕，與其居留身分或投資簽證失效有關。

《富比士》報導，崔麗杰與紀曉波都是企業家，在2018年資產有11億美元（約347億台幣），吳佩慈男友紀曉波曾是澳門賭場「恆升集團」高層。

更多鏡週刊報導

喊不在乎women資料夾 陳佩琪：柯文哲外面沒私生子就好

高市早苗要求撤回稀土出口管制 中國商務部：根源在錯誤言行

起重機砸列車釀32死！韓泰新婚夫妻魂斷歸鄉路 目擊者：人間煉獄