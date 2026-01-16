吳佩慈準婆婆「傳違反移民法規」 被美國ICE拘留

47歲吳佩慈2014年淡出螢光幕前，全心照顧家庭，他與大陸籍富商紀曉波育有2兒2女，暫無結婚領證的打算。近日，紀曉波的母親崔麗杰（Cui Lijie）驚傳當地時間13日在塞班島機場被美國移民及海關執法局（ICE）所屬的海關執法與遣返行動處（ERO）拘捕，主因是涉嫌違反移民法規。對此，吳佩慈方面暫時未回應，有媒體詢問ICE截至截稿前也未得回覆。

據《星島頭條》報導，今年68歲的崔麗杰早年和兒子紀曉波以放貸、投資房地產和典當行等致富，並在2009年左右成為澳門新移民，讓紀曉波有澳門賭場大亨的稱號，後來母子倆轉往塞班島投資，曾有報導指出兩人在當地投資高達20億美元（約631億台幣）發展賭場和酒店等娛樂設施，帶起不少觀光財，被視為是塞班島的經濟救星。

而這次崔麗杰遭拘捕，傳與其居留身份或投資簽證失效有關，塞班島懲教署專員Anthony Torres證實崔麗杰目前在當地的懲教署內關押，她將暫時被拘留一陣子，或直到下星期的移民聽證會，目前執法機關尚未做出正式回應。

此外，吳佩慈多年前就宣布引退，2020年她生下第四胎女兒「Hailey」時，香港女星好友張燊悅發文說：「我們四比四了，每次吃飯也要12人一桌了」，透露自己和吳佩慈都是4寶媽，有傳言指她還想生第5胎，她曾發表封肚宣言，說：「說我再生一個兒子就變什麼，嗯…變什麼？『好嬲』（粵語生氣），我不會再生了...」。

吳佩慈與男友紀曉波交往多年來從未傳出打算登記結婚，曾有周刊披露紀曉波在吳佩慈名下存入約200億台幣，加上房產與股票，推估吳佩慈個人總資產至少有232億台幣，可見夫家對她的疼愛。另有醫師在節目上剖析，吳佩慈和男友不結婚對兩人來說都是最好的決定，由於兩人沒有婚姻關係，若紀曉波經濟出狀況，吳佩慈可說是他最好的金援，而若紀曉波被追債，吳佩慈也可因為沒結婚而免於被受牽連。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

