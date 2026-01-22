吳佩慈男友母親 崔麗杰被捕求保釋 強調「自己走進ICE」

台灣女星吳佩慈男友的媽媽、中國籍富商崔麗杰（Lijie Cui），涉嫌逾期停留遭美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，正接受遣返程序。她17日在塞班（Saipan）出庭，請求移民法庭允許保釋，強調她與美國公民結婚，並已提交綠卡申請，並三度主動前往ICE辦公室說明，「是自己走進去的」。不過，法官指出她曾在一項勞工糾紛案中違反法院命令，被裁定藐視法庭並處以罰款。

據當地報紙「馬里亞納綜合報」（Marianas Variety）報導，聽證會由檀香山（Honolulu）移民法官華格納（Clarence Wagner）透過遠端連線主持。崔麗杰由律師麥克唐納（Charles McDonald）代理，並向法庭提交173頁文件，包括綠卡申請、結婚證書、水電費單、居住證明及財務聲明等，以支持其保釋申請。

國土安全部轄下ICE檢察官奧德爾（John Robert Odle）則提醒法庭，崔麗杰曾在一項涉七名勞工的訴訟中，未遵守資料保全命令，被判藐視法庭並處罰金逾4萬美元；雖後續已繳清，仍引發法官關切其誠信問題。

針對該爭議，崔麗杰向法庭表示，當時僅依據律師指示行事。法官則以需詳閱「大量文件」為由，裁定將保釋聽證延至27日上午10時續行。

庭訊中，崔麗杰透過法院指定的中文翻譯進行答辯，說明她2016年首度入境美國西太平洋非合併領土北馬里亞納群島（Northern Mariana Island），2019年離境後2020年2月返抵至今。她2024年10月18日與美國公民結婚後，即提出綠卡申請，目前尚無美國籍子女。她並表示，2023年未依規定離境，是因涉及與博華太平洋國際（IPI）相關的訴訟，已主動向國土安全部提交說明信函。崔麗杰強調在被逮捕前，曾三度親自造訪ICE在塞班島（Saipan）的辦公室，請求延長停留時間，最終13日遭逮捕。崔麗杰強調，「是我主動去的，不是被捕的」。

此外，崔麗杰也證實曾任IPI董事會主席，丈夫也曾任職該公司，目前已無職務。當奧德爾詢問她與其子紀小波是否仍有聯繫，並是否知情其涉中國犯罪組織時，崔麗杰回應：「我與他毫無關係，也不知道他的下落，也沒有問。」崔麗杰曾是IPI在塞班賭場項目的主導人之一，該賭場2020年3月新冠疫情爆發時停業。IPI 2024年4月申請破產，負債總額超過1億6500萬美元。其資產後由Team King Investment（CNMI）LLC以1295萬美元標得，完成法院拍賣程序。

聯邦破產案文件指出，IPI與Team King負責人關係密切，甚至由IPI協助其參與投標。根據北馬里亞納群島當地政府的法律顧問萊德（Brendan Layde）在法庭宣誓書中表示，IPI的經理暨董事紀豪友破產半年後與崔麗杰結婚，雙方關係引起外界質疑。聽證會後，崔麗杰被送回ICE的收容中心，等待27日續審結果。

本報記者多次致電其律師麥克唐納，並向其語音信箱留言，截稿前未獲回覆。本報記者亦寫電郵向ICE詢問本案，但同樣未獲回復。

