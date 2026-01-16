吳佩慈男友紀曉波母 涉違反移民法在美被捕

女星吳佩慈富商男友的母親在美國遭到逮捕。（圖／東森新聞）





女星吳佩慈富商男友的母親在美國遭到逮捕！3百47億賭后淪為囚犯！吳佩慈的香港富商男友紀曉波，68歲的媽媽崔麗杰因為涉嫌違反美國移民法，在塞班島遭逮捕，目前被關押監獄。過去母子倆，在塞班島上獲得唯一的賭場執照，但後續因為經營不善關閉賭場，甚至申請破產，負債53億台幣，如今崔麗杰被捕，恐怕雪上加霜。

站在身高標尺前，拿著寫著逮捕日期名字，兩眼無神的正是吳佩慈富商男友紀曉波68歲的媽媽崔麗杰，傳出因涉嫌違反美國移民法律規則，在美國屬地塞班島遭美國移民和海關執法局拘留，並且被關押在蘇蘇佩的懲教監獄。

關島電台主持人：「目前我們僅知基本資料，就是執法機關，早就盯上她，盯上她很久了，不只有她，還有其他人也被盯上。」

崔麗杰與紀曉波母子在澳門發跡，2013年收購了博華太平洋國際控股有限公司，隔年進駐到塞班島，曾是賽班島上唯一擁有賭場牌照的公司，但2018年，賭場涉嫌利用旅簽非法僱用大量中國公民，2020年3月疑似因經營不善關閉，2024年正式申請破產保護，申報負債金額高達1658億美元（台幣約53億），而賭場在2025年4月被拍賣收購獲准。

網路影片：「通過和母親崔麗杰放貸做典當等生意，賺到了人生第一桶金，頭腦靈活的紀曉波，迅速開闊市場，在美國塞班島開闢了新天地。」

過去母子倆在塞班島上經營賭場輝煌一時，如今卻同黃粱一夢，而吳佩慈過去曾以40億元，在塞班島上的七星級酒店裡打造50公尺金龍，討好紀曉波媽媽也為男友誕下2子2女。

藝人吳佩慈：「我人生的目標已經很明確，我很享受當媽媽的感覺，所以我打算，要生更多的小孩。」

吳佩慈一直以來沒有名份與紀曉波生活，2014年退出演藝圈，以豪門貴婦身分自居，奢豪生活、與紀曉波關係是否受到影響，也讓外界好奇。



