吳佩慈罕公開助選好友老公！自稱「住香港4寶媽」

女星吳佩慈2014年淡出螢光幕，專心照顧和男友紀曉波生下的4名子女。直到最近，她為了幫助好友的老公楊哲安，特地拍了一支露臉影片助選，帶動話題。

影片中，吳佩慈留著短瀏海、黑色長直髮，坐在桌子前自我介紹「住在香港的4寶媽」。提起跟參選人楊哲安的關係，吳佩慈說對方是認識20年好友楊張新悅的老公，她一路見證他們曖昧、結婚、生女。

廣告 廣告

在吳佩慈的眼中，楊哲安的個性很有趣、健談、聰明、有主見，還會講很多冷笑話。即便被好友吐槽，楊哲安仍繼續耍寶、不會走心，對吳佩慈而言是個非常有修養的人，相處起來很舒服。另外，吳佩慈讚楊哲安是「最懂女性的男候選人」，十分重視女權，也有涉獵教育。

據悉，吳佩慈之所以會願意露面助選，是因為個性重情重義。早年她到香港發展時認識楊張新悅，兩人一見如故，成為吳佩慈在異鄉的依靠之一。後來楊張新悅嫁給楊哲安，同樣生下4個孩子，跟吳佩慈有更多說不完的媽媽經，關係更加緊密。因此，已息影多年的吳佩慈，這回愛屋及烏，願意拍片力挺好友丈夫參選。

其實吳佩慈一直是很重情義的人，今年2月她痛失從華岡藝校就認識的閨密大S（徐熙媛），傳言悲傷過度導致免疫力下降、生病了一段時間。直到上月25日，吳佩慈終於勇敢走出陰霾，重溫大S留下的作品，「只要我們都記得她，她就會一直存在！」

更多中時新聞網報導

白安、鼓鼓、蕭秉治點亮耶誕樹 直呼浪漫

黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛

八堵抽水站遭汙染 謝國樑促淨水設備升級