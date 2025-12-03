吳佩慈罕見公開現身！全為20年香港閨蜜 力挺她尪錄助選影片

楊張心悅（左）和吳佩慈（右）是好閨蜜。翻攝IG@@nicolacheungyoung

女星吳佩慈移居香港多年，近來專注家庭與育兒，鮮少公開露面，連大S逝世時，她也僅低調陪同家屬，然而近日她卻突然為香港立法會選舉錄製助選影片，影片中她以「住在香港的四寶媽」自我介紹，並力讚候選人楊哲安是「最懂女性的男候選人」，呼籲女性選民踴躍投票，這次難得現身，其實源自她與候選人妻子香港女星楊張新悅長達20年的深厚友情。

在港初期舉目無親 楊張新悅成吳佩慈異地最重要的家人

據《鏡週刊》報導，早年吳佩慈與大小S是娛樂圈中敢於發聲的藝人代表，直到她與紀曉波組成家庭後才逐漸淡出演藝圈。移居香港初期，她身處異鄉又舉目無親，在最寂寞的適應期，正是楊張新悅一路陪伴、帶她熟悉當地文化與生活圈，吳佩慈將對方形容為「在香港的家人般存在」。

從戀愛到婚禮全程見證 閨密情超越家人般深厚

據悉，兩人不僅私下交情深厚，吳佩慈也一路參與好友的感情旅程，從楊張新悅與楊哲安交往期間，她便肩負「閨密把關」角色，細心觀察男方的人品、談吐與待人接物方式，最終給予評價與支持。兩人結婚時，吳佩慈更擔任伴娘，這段跨越20年的友誼也延伸至家庭層面，兩家人關係緊密，互相陪伴走過婚姻、育兒與生活重大時刻。

兩人同為四寶媽互助育兒 吳佩慈重情個性神似大S

且吳佩慈和楊張新悅都育有4名子女，生活重心同樣放在家庭，她們日常交流離不開育兒經驗、子女教育與家庭管理，更讓早已深厚的情感變得牢不可破。正因如此，當楊哲安投入立法會選舉，需要朋友力挺時，吳佩慈毫不猶豫答應，以實際行動回應多年來好友夫妻給予的支持，外界也形容她重情重義的性格與大S如出一轍。



