吳佩慈罕見露面！助選閨密丈夫 自稱「住香港4寶媽」

女星吳佩慈和名人紀曉波交往，兩人育有4名子女，移居香港多年的她，連超級好友大S逝世也是相當低調，近日難得公開露臉，錄製短片為香港議員候選人楊哲安助選，向來重情的她，原來是為一段長達20年閨密情現身。

吳佩慈在影片穿著一身黑，看起來氣色很好，表示自己是「住在香港的4寶媽」，透露楊哲安是好朋友老公，認識20多年，大讚對方有趣、聰明、很有想法、有修養，尤其在教育方面有很多研究，而且他有4個女兒，尊重女權、關心女性話題。

吳佩慈與楊張新悅（左）交情深厚。翻攝自張新悅IG

原來，楊哲安的老婆、香港女星楊張新悅是吳佩慈的多年閨密。據《鏡週刊》報導，當年吳佩慈到香港發展，楊張新悅一路陪伴，帶著她了解香港。楊張新悅結婚時，吳佩慈還擔任伴娘，足見交情。這次楊哲安要選舉，吳佩慈也二話不說，罕見露面助選。

