吳佩慈罕見露面！為20年閨蜜老公助選 「47歲臉蛋無瑕疵」凍齡狀態驚豔網友

47歲女星吳佩慈淡出演藝圈多年，移居香港後專心照顧4名孩子，平時極少公開露面，就連大S過世時，她也低調陪伴家屬，沒有在鏡頭前出現。近日她難得拍攝短片，為香港議員候選人楊哲安助選，再度引發外界關注，而背後原因是一段長達20年的深厚友情。

影片中，吳佩慈穿著全黑造型，搭配鑲鑽飾品，氣質沉穩又優雅，保養得宜的狀態也掀起討論。她先自我介紹是「住在香港的四寶媽」，接著談到自己與楊哲安一家相識超過20年，大方稱讚對方個性風趣、腦筋靈活、對教育議題投入研究。她特別提到，楊哲安育有4名女兒，加上太太本身也是女藝人，讓他更理解女性關心的議題，因此呼籲女性選民踴躍投票，「他是非常值得信任的候選人。」

吳佩慈和楊張欣悅感情要好。（圖片來源：IG nicolacheungyoung）

吳佩慈之所以願意難得露面，是因為候選人的太太、香港女星楊張新悅，是她在香港最重要的朋友。據《鏡週刊》報導，兩人早年因工作認識，一拍即合。當吳佩慈為愛搬到香港生活時，身邊沒有親人，加上育兒忙碌，曾感到相當孤單，是楊張新悅一路陪著她熟悉環境、度過最不適應的時期，因此成為她在異鄉最像「家人」的存在。

吳佩慈也從戀愛、結婚到育兒，全程見證這對夫妻的感情。當初楊張新悅和楊哲安交往時，甚至會向吳佩慈分享互動細節，讓好姐妹幫忙觀察男方人品；婚禮上吳佩慈還擔任伴娘，可見兩家的深厚情誼。更巧的是，兩人如今都成為四個孩子的媽媽，常交流育兒心得、互相幫忙，也讓這段友情越走越近。

近年吳佩慈幾乎把生活重心都放在家庭，社群貼文也停留在悼念大S的內容。不過這次為好友老公助選拍片，讓外界難得再度看到她近況，影片中她臉蛋白皙、妝感清淡、氣色紅潤，47歲狀態依舊亮眼無瑕疵，被網友盛讚「完全看不出來是四寶媽」，重情義的一面也讓不少粉絲感嘆：「果然是吳佩慈，一直都是有情有義。」

