吳佩慈豪門「婆婆」突遭拘留！崔麗杰5年前賭場破產 背後真實現況曝光

女星吳佩慈再度成為輿論焦點。近日她的「長期伴侶」紀曉波的母親、被外界視為「婆婆」的中國女企業家崔麗杰，近日驚傳在美屬馬里亞納群島的塞班島遭拘留，消息曝光震撼娛樂圈與商界。據悉，她已於1月13日被美國移民及海關執法局（ICE）帶走，目前安置在當地蘇蘇佩懲教監獄，後續將由移民法庭審理，疑投資簽證狀態出現問題有關。

吳佩慈伴侶紀曉波的母親，中國女企業家崔麗杰在塞班島遭拘留。（圖／翻攝自IG @marianaspress）

現年68歲的崔麗杰，1959年出生於中國黑龍江哈爾濱，早年曾在東北農村擔任赤腳醫師，為基層民眾提供醫療照護。1988年，她以2萬人民幣白手起家，從汽車維修與零件製造起步，逐步跨足當鋪、房地產與製造業，展現驚人的商業嗅覺。其創業歷程曾被《富比士》以「從赤腳醫師到賭場億萬富豪」為題專文報導，被視為極具代表性的女性企業家。

崔麗杰的崛起與紀曉波密不可分。（圖／翻攝自微博）

崔麗杰事業真正躍升原因，與兒子紀曉波密不可分。母子倆先後投入LED照明與資本市場操作，並將事業版圖擴展至香港與澳門。2013年她主導收購香港上市公司並更名為「博華太平洋國際控股有限公司」，隨後成功取得塞班島獨家賭場經營執照。雖未掛名董事長，不過因掌握約三分之二股權，在公司內部被尊稱為「女主席」。

吳佩慈「婆婆」崔麗杰還曾是時任美國前總統歐巴馬的座上賓。（圖／翻攝自微博）

博華太平洋一度風光無限，旗下賭場創下驚人投注額，《富比士》2018年估算崔麗杰淨資產高達11億美元（約新台幣348億元），足以媲比與澳門大型賭場集團。然而近年來情勢急轉直下，公司接連捲入非法僱用外籍勞工、工資爭議與聯邦調查，賭場於2020年關閉，最終於2024年依美國破產法聲請破產，申報負債逾1.65億美元。

吳佩慈為紀曉波生4孩子，但兩人為長期伴侶關係沒婚約。（圖／翻攝自IG）

更引發關注的是，外媒爆崔麗杰於去年低調再婚，對象為小她28歲的公司經理兼董事Howyo Chi，時間點約在公司申請破產後半年。如今隨著她又因為移民身分問題遭拘留，昔日「赤腳醫師」躍升為「賭場女富豪」的傳奇人生，似乎正迎來最戲劇化的轉折，也讓外界再度關注吳佩慈豪門背後的真實現況。

