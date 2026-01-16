吳佩慈香港富豪準婆婆在美遭逮 超落魄慘樣曝光

【緯來新聞網】台灣女星吳佩慈與香港富商男友紀曉波相愛多年，替對方生下4子女，但沒有結婚。未料，吳佩慈的「準富豪婆婆」崔麗杰（Cui Lijie）驚傳因違反移民法規，近日遭到美國移民暨海關執法局（ICE）逮補，超狼狽的犯人照在網路瘋傳。

吳佩慈（左圖）是崔麗杰（右圖）尚未進門的多年準媳婦。（圖／翻攝吳佩慈IG、ICE）

68歲崔麗杰在美國自治邦北馬利安納群島面積最大的島嶼「塞班島（Saipan）」參與賭場開發案，綜合當地傳媒《NMI》、《Marianas Variety》、《Marianas Press》等1月15日報島，她於13日早上在塞班島機場遭到ICE人員拘捕，之後將送往移民聽證會。



崔麗杰擁有中國香港公民身分，也被視為塞班島上一座奢華賭場的關鍵人物，另一個被人所熟知的身分，就是吳佩慈男友的媽媽。據當地報紙《Marianas Variety》指出，崔麗杰曾長期居住香港，13日因涉嫌違反移民法規，被ICE所屬的海關執法與遣返行動處（ERO）拘留，目前被關押在位於蘇蘇佩（Susupe）的矯正署設施內。



據悉，崔麗杰與兒子紀曉波靠澳門賭場起家，稱累計美金11億元（約台幣347億元）身家，並在塞班島參與開發「博華太平洋皇宮」（Imperial Pacific Palace）及高級海濱飯店。不過這座賭場涉嫌非法雇用僅持觀光簽證的中國公民，還有多項安全疏失，甚至向官員行賄數百萬美元。



母子倆經營賭場4年後，因疫情於2020年3月關閉，擔任公司董事長的崔麗杰以及3名建商高層遭指控不法後，2024年4月聲請破產，負債高達1.66億美元（約台幣52億元）。目前不知崔麗杰被捕是否與此案有關，ICE也未透露細節，僅公布崔麗杰被捕拍攝的檔案照片。

