吳佩慈「婆婆」在美遭ICE逮捕 昔身價破百億今淪階下囚

美國總統川普上任後持續透過移民與海關執法局（ICE）嚴格執行逮捕非法移民政策，今（16日）傳出女星吳佩慈男友、中國富商紀曉波的68歲母親崔麗杰，因違反美國移民法律規則，13日在美國屬地塞班島遭到逮捕，目前關押在蘇蘇佩（Susupe）的懲教監獄中，她入獄時的畫面也曝光。

吳佩慈與紀曉波交往多年、育有4名子女，兩人長期定居香港，雖然並未正式結婚，但情同夫妻，紀母崔麗杰可說是她的「準婆婆」。然而，崔麗杰傳出近日在美國屬地塞班島遭到逮捕，據了解，她身為一位在美屬地區的外國投資人，應持有有效的E‑2C長期投資簽證，而該簽證可能已經過期。

對此，美國移民和海關執法局證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律規則，已於當地時間13日被拘留。華盛頓特區智庫「民主防衛基金會」（Foundation for Defense of Democracies）非駐地高級研究員Cleo Paskal在則在社群平台X發文表示：「崔麗杰，美國塞班島這家價值數十億美元中國賭場的重要人物，剛被ICE逮捕。是的，中國公民仍然可以在沒有簽證的情況下抵達塞班島。」

事實上，崔麗杰與兒子紀曉波早年從澳門博彩仲介行業起家，隨後轉向經營大型賭場度假村，她曾作為香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」的大股東，2014年進駐塞班島後，獲得當地唯一的賭場開發商牌照，根據《富比士》2018年報導，母子兩人當時的淨資產高達11億美元（約台幣347億）。

不過，這座曾耗資鉅款開發的海濱賭場，近年來爭議不斷，甚至涉嫌違法利用旅遊簽證僱用大量中國人，由於經營不善，2020年3月被迫關閉。該公司在2024年4月已正式申請破產保護，其申報的負債金額高達1.658億美元（約台幣53億元）。

