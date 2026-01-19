吳佩慈「婆婆」崔麗杰拚交保！自揭再婚美籍員工 稱斷連兒子紀曉波

吳佩慈（左）長期伴侶紀曉波母親崔麗杰（右），近日遭美方逮捕。（資料照，翻攝吳佩慈IG、美國懲教部）

女星吳佩慈和中國富商紀曉波定居香港，兩人雖未正式登記結婚，但共育4名子女，吳佩慈「婆婆」、68歲崔麗杰長居美屬塞班島，13日疑因居留簽證逾期，遭美國移民局逮捕，16日進行保釋聽證會，崔麗杰律師提交長達173頁證明文件，其中也曝光崔麗杰2024年10月再婚，對象是名美國公民、也是前員工，另她也在聽證會上，被問及紀曉波近況、以及是否涉及中國犯罪，她則聲稱兩人早已斷連。

據《太平洋島嶼時報》報導，崔麗杰為塞班島重要外國投資人，應持有E‑2C長期投資簽證，但疑似過期，13日遭美國移民局逮捕。崔麗杰為香港上市公司「博華太平洋國際」大股東，2014年公司進駐塞班島，並獲得當地唯一賭場開發商牌照，就此打造賭場帝國，全盛時期崔麗杰個人淨資產高達11億美元（約新台幣347億元），不過，崔麗杰與紀曉波在當地投資案也引發不少爭議。

崔麗杰交保聽證會16日舉行，據《馬里亞納新聞觀察報》報導顯示，崔的律師準備多達173頁辯護文件，當中揭露，崔麗杰已在2024年10月和40歲美國公民Howyo Chi結婚，並申請綠卡，也曾是崔公司的經理。

崔麗杰也在聽證會上解釋，2023年沒離境是因還有訴訟案纏身，至於崔曾涉及勞資糾紛遭判罰超過4萬美元（約新台幣130萬元），事後雖繳清罰金，但因身為證人違反保護令被判定藐視法庭等，這成為保釋法官對其未能守法紀錄態度保有疑慮，崔麗杰則辯稱，當時是聽取律師建議。

另外，在聽證會上，崔麗杰被問到兒子紀曉波近況，以及是否涉及在中國的集團犯罪，崔麗杰則直接切割，表示「我和他沒有任何關係」，並稱雙方已斷連多時。由於聽證會證明文件相當多，法官表示，需要更多時間審閱，決定將保釋程序延後處理，崔麗杰被送回拘留，靜候27日裁定結果。





