吳佩慈「婆婆」崔麗杰是誰？富比士昔報導「赤腳醫師翻身百億富豪」 如今身陷拘留所

崔麗杰過去接受《富比士》專訪時的照片，曾被形容為從「赤腳醫師」翻身成億萬富豪的代表人物。（翻攝Forbes）

女星吳佩慈的「婆婆」、中國女企業家崔麗杰，近日在美屬塞班島遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕，引發關注。崔麗杰過去曾被《富比士》形容是「從赤腳醫師翻身成億萬富豪」的勵志代表，如今卻因移民身分問題身陷司法程序，人生起伏令人唏噓。

《富比士》筆下的勵志傳奇？ 她如何從「赤腳醫師」翻身成億萬富豪？

崔麗杰1月13日在塞班島被ICE帶走，據悉是與她的投資簽證狀態有關，目前被安置於當地懲教設施，後續將交由移民法庭審理，相關細節仍有待官方進一步說明。

崔麗杰今年1月13日在塞班島遭ICE拘留。（翻攝U.S. Immigration and Customs Enforcement）

崔麗杰約1959年出生於中國黑龍江省哈爾濱市，為中國國籍，但持有香港公民身份，目前居住在塞班島。過去被視為華人世界「白手起家」的代表人物。《富比士》2017年曾以《一名女性從「赤腳醫師」走向賭場億萬富豪之路》為題，詳細描寫她的人生軌跡。

《富比士》報導指出，崔麗杰年輕時曾在中國東北農村，擔任所謂的「赤腳醫師」，為基層民眾提供最基本的醫療照護。之後她返回家鄉哈爾濱，於1988年投入約2萬人民幣創業，從汽車維修與零件製造起家，逐步跨足當鋪、房地產與製造業。

她如何與兒子聯手打造塞班賭場帝國？ 吳佩慈40億造雙巨龍獻「婆婆」？

崔麗杰真正的財富飛躍，來自她與兒子紀曉波的密切合作。母子倆先後涉足LED照明、資本市場，並將事業版圖延伸至香港與澳門。2013年，崔麗杰主導收購香港上市公司，後更名為「博華太平洋國際控股有限公司」，並取得塞班島獨家賭場執照。她雖未掛名董事長，但因持有公司約3分之2股份，被內部尊稱為「女主席」（Madame Chairlady）。

崔麗杰曾與前美國總統歐巴馬合照，風光一時。（網路照片）

紀曉波與吳佩慈育有4名子女，至今未結婚。（網路照片）

而崔麗杰兒子紀曉波為台灣藝人吳佩慈的長期伴侶，2人育有4名子女，因此吳佩慈對外以「婆婆」稱呼崔麗杰。當7星級酒店「博華太平洋皇宮」落成時，吳佩慈更耗資40多億台幣，請珠寶工匠打造兩條水晶巨龍，獻給崔麗杰，一度引發話題。

百億身家怎麼了？ 塞班賭場帝國為何急轉直下？

報導中提到，博華太平洋在塞班島經營的賭場，一度創下驚人的高額投注成績，甚至被《富比士》形容表現可與澳門威尼斯人等亞洲大型賭場相提並論。根據《富比士》2018年的估算，崔麗杰當時的淨資產一度達到約11億美元（約新台幣348億元），躋身全球億萬富豪之列，也讓她成為塞班島賭博產業中最具影響力的人物之一。

「博華皇宮」目前已停業，昔日風光不再。（翻攝Google Map）

《富比士》報導指出，崔麗杰長時間居住在塞班島，她直言「香港人口過於密集」。她在當地投入攝影嗜好，同時也參與博華太平洋的社區外展與公益計畫，更表示自己對於協助農村、弱勢族群特別有感，就像她40年前仍在中國行醫、尚未成為億萬富豪時一樣。

吳佩慈耗資40億，為「婆婆」崔麗杰打造的巨龍，至今仍在歇業的博華皇宮內。（翻攝小紅書）

然而，這座賭博帝國近年急轉直下。博華太平洋接連捲入非法僱用外籍勞工、工資爭議與聯邦調查，賭場於2020年關閉，公司隨後申請破產，昔日風光不再。如今崔麗杰因移民身份問題遭拘留，人生際遇可謂充滿戲劇性。

