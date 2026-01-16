吳佩慈「婆婆」崔麗杰美國被捕！身家347億賭場大亨淪階下囚

台灣女星吳佩慈與香港富商紀曉波交往多年，育有4名子女，雖未正式結婚但情同夫妻。1月16日傳出震撼消息，紀曉波的母親、現年68歲的崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。

美國移民暨海關執法局（ICE）證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民法律規定，已於當地時間1月13日被海關執法與遣返行動處拘留，目前被關押在蘇蘇佩的懲教監獄中。根據《Pacific Island Times》報導，作為在美屬地區的外國投資人，崔麗杰應持有有效的E-2C長期投資簽證，但該簽證可能已經過期。

廣告 廣告

崔麗杰與兒子紀曉波早年從澳門博彩仲介行業起家，之後轉向經營大型賭場度假村。崔麗杰曾是香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」的大股東，該公司2014年進駐塞班島，獲得當地唯一的賭場開發商牌照，成為島上豪華賭場項目「博華太平洋皇宮」的核心操盤者。

然而，這座耗資鉅款開發的海濱賭場中心近年爭議不斷。2018年，彭博調查指出，該賭場涉嫌利用旅遊簽證非法僱用大量中國公民，存在安全違規問題，以及向地方官員及其家屬支付數百萬美元款項。2020年，博華太平洋國際及負責興建賭場的三名高階主管遭起訴，指控包括非法僱用外籍勞工，以及向美國轉移超過2400萬美元以促成非法活動。

隨著爭議頻傳與經營不善，該賭場於2020年3月被迫關閉。博華太平洋國際控股有限公司在2024年4月正式申請破產保護，申報負債金額高達1.658億美元，約合新台幣53億元。去年8月，博華太平洋皇宮及其賭場執照已以1295萬美元出售給Team King Investment。

根據《富比士》2018年報導，崔麗杰與兒子紀曉波都是企業家，當時淨資產達11億美元，約347億台幣。紀曉波曾是澳門賭場「恆升集團」的高層，被視為塞班島失敗計畫的幕後推手。

兩年前，紀曉波曾被週刊報導遭美國聯邦調查局通緝，當時吳佩慈透過律師發表聲明，控訴相關報導為不實消息，要求下架並更正。如今紀曉波母親在美國被捕，震驚各界。目前ICE尚未公布崔麗杰被捕的具體細節，移民法庭的聽證會日期也仍待敲定。

更多品觀點報導

老公入獄！安以軒曾被起底超狂家世「根本不缺錢」

鄧佳華偷拍裙底「入獄服刑」 女友：已經分手

