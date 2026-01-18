吳佩慈「婆婆」崔麗杰驚人背景起底！曾登富比士「赤腳醫師」成為賭場億萬富豪

吳佩慈婆婆崔麗杰大有來頭。翻攝微博

中國女企業家崔麗杰為女星吳佩慈的「婆婆」，近日驚傳在美屬塞班島遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕。據了解，此次行動與其投資簽證狀態異常有關，這位昔日叱吒風雲的博弈女強人，目前已被安置於當地懲教設施，後續將面臨移民法庭的審理，消息一出，不僅引發商業界關注，也讓她與兒子紀曉波、準媳婦吳佩慈的昔日豪門光環再次成為熱議焦點。

崔麗杰生於1959年的黑龍江哈爾濱，為中國人，但持有香港籍身分，她在東北農村擔任醫師，為基層民眾提供基本醫療，1988年，她以僅有的2萬人民幣回鄉創業，從汽車維修與零件製造起步，憑藉精準的眼光跨足房地產、製造業與金融業。2013年，她與兒子紀曉波聯手進軍香港資本市場，收購並更名為「博華太平洋」。

從東北農村赤腳醫師翻身億萬富豪

不僅如此，崔麗杰更一舉奪下塞班島獨家賭場執照，因為持有3分之2股份，被尊稱為「女主席」，個人資產曾一度飆升至11億美元（約新台幣348億元），成為當地最具影響力的女性企業家之一。崔麗杰長期居住在塞班島，從事攝影愛好，過著愜意日子，不時參與社區外展與公益計劃。崔麗杰2017年還曾登上《富士比》 被形容是「赤腳醫師」邁向賭場億萬富豪之路。

廣告 廣告

吳佩慈斥資40多億台幣打造水晶巨龍。翻攝博華皇宮官網

吳佩慈豪擲40億台幣獻禮「婆婆」

崔麗杰兒子紀曉波為吳佩慈的長期伴侶，兩人育有4名子女，因此吳佩慈常稱她為「婆婆」，在塞班島博華太平洋皇宮酒店落成時，吳佩慈更斥資40多億台幣打造水晶巨龍獻給崔麗杰，當時曾引發話題。然而，博華太平洋近年遭遇經營危機，接連捲入非法僱用外籍勞工、工資爭議及聯邦調查，賭場於2020年關閉，公司申請破產，昔日風光不再。



回到原文

更多鏡報報導

蘇晏霈自爆「性感障礙」硬上瘋馬秀！吳東諺一句話甜炸 白家綺當場羞紅臉

小S愛女Elly迎20歲生日！火辣小露深V慶生轉大人 胸前項鏈藏大S的思念

胡瓜才鬆口不走了！《綜藝大集合》收視衝破4 主持群感動致謝觀眾

超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚