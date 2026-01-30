吳佩慈「婆婆」被捕獲准30萬元交保！鏡頭前笑呵呵 美國土安全部急提上訴

崔麗杰（左圖）離開塞班島移民法庭，面帶笑容神態放鬆。右圖為吳佩慈和紀曉波。（翻攝islapublic.org／網路照片）

吳佩慈口中的「婆婆」、紀曉波的母親崔麗杰，日前因涉嫌違反美國移民法律，在美國屬地塞班島遭逮捕，近日塞班島移民法庭裁定她以1萬美元（約新台幣31萬元）交保獲釋，美國國土安全部將提出上訴，要求她持續羈押。

交保獲准心情大好？ 離開法庭為何「笑呵呵」？

崔麗杰是「博華太平洋國際控股有限公司」大股東，本月13日因涉嫌逾期停留E-2C長期投資人簽證，遭美國移民及海關執法局（ICE）拘留，並於16日出席塞班島移民法院的保釋聽證。庭審期間，她否認與兒子紀曉波目前仍有聯繫，並回應法庭提問時表示「與他毫無關係」，被外界解讀是公開切割。另外，她也向法庭證實，已於2024年10月與40歲的美國公民Howyo Chi 結婚，目前正基於該段婚姻申請美國永久居留權，作為留美身分的合法依據之一。

經過約兩週審理後，案件出現最新進展。根據《Mariana’s Variety》《Public Radio Guam》等馬里亞納群島媒體報導，塞班島移民法官27日裁定，准許崔麗杰以1萬美元（約新台幣31萬元）交保，並排定2月18日再度開庭審理後續事項。崔麗杰離開塞班島移民法庭時，被拍到面帶笑容，神情明顯放鬆。然而，美國國土安全部已表明，將對該項裁定提出上訴，試圖阻止她獲釋。

崔麗杰（紅衣者）離開塞班島移民法庭，面帶笑容神態放鬆。（翻攝islapublic.org）

為何遭反對交保？ 移民法官與國土安全部怎麼看？

移民法官指出，崔麗杰不構成公共安全威脅，且保釋金額屬合理範圍，因此裁定她在繳納保釋金後得以暫時釋放，但須依規定出席後續聽證程序，並按要求向國土安全部報到。

崔麗杰今年1月13日在塞班島遭ICE拘留。（翻攝U.S. Immigration and Customs Enforcement）

崔麗杰的律師則主張，她目前已有案件向美國公民及移民服務局（USCIS）提出申請，若獲核准，將可繼續申請合法永久居留身分。

ICE方面則指控，崔麗杰在E-2C長期投資人簽證到期後，仍未離境，因此依法逮捕她。國土安全部律師反對她交保，理由是她過去曾涉及博華太平洋公司勞資訴訟案件，遭法院裁定藐視法庭，質疑她是否會遵守相關法律程序。

吳佩慈過去與準婆婆崔麗杰的合影。（翻攝微博）

博華太平洋曾於塞班島經營賭場長達4年，因COVID-19疫情在2020年3月停業、2024年4月聲請破產，負債總額超過1億6,580萬美元（約新台幣52億元）。去年8月，Team King Investment（CNMI）LLC以1,295萬美元（約新台幣4億元）成功收購博華太平洋的賭場相關資產。

